32 एपिसोड वाले इस शो की 2 एक्ट्रेसेस की हुई थी अचानक मौत, तीसरी की गुमनामी से चौक गए थे लोग

दुखद घटनाओं का सिलसिला यहीं नहीं थमा। नफीसा के जाने के ठीक दो साल बाद, शो की दूसरी फेमस एक्ट्रेस कुलजीत रंधावा का भी निधन हो गया। कुलजीत एक फेमस मॉडल और एक्ट्रेस थीं, लेकिन उनकी कहानी भी नफीसा की तरह ही अधूरी रह गई।



इन सबके बीच, शो की तीसरी मेंबर मालिनी शर्मा, जो उस दौर की कल्ट हॉरर फिल्म 'राज' में अपनी रहस्यमयी भूमिका के लिए जानी जाती थीं, ने एक अलग ही रास्ता चुना। अपनी दोनों साथियों को खोने और ग्लैमर की दुनिया के अंधेरे को देख मालिनी ने शोहरत से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। उन्होंने शोबिज छोड़ दिया और फिर कभी कैमरे के सामने नजर नहीं आईं।