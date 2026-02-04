हिंदू एक्टर ने करवाया अल्लाह के नाम का टैटू, फोटो सामने आते ही मचा बवाल, ‘द 50’ में नजर आ रहा अभिनेता

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर करण पटेल की एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई। इस फोटो में उनके हाथ की कोहनी के पास बना एक टैटू साफ नजर आ रहा है। जब लोगों की नजर उस टैटू पर पड़ी, तो देखा गया कि वो उर्दू लिपि में लिखा हुआ है और उसमें 'अल्लाह' शब्द दिखाई दे रहा है। बस यहीं से मामला तूल पकड़ गया। कुछ यूजर्स ने इस टैटू को निजी आस्था और कला की अभिव्यक्ति बताया, तो वहीं कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए करण को ट्रोल करना शुरू कर दिया।