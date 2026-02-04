4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

हिंदू एक्टर ने करवाया अल्लाह के नाम का टैटू, फोटो सामने आते ही मचा बवाल, ‘द 50’ में नजर आ रहा अभिनेता

Karan Patel Tattoo in Show The 50: टीवी एक्टर करण पटेल इन दिनों शो 'द 50' में नजर आ रही हैं। इसी बीच शो से उनकी एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 04, 2026

Karan Patel Tattoo in Show The 50

Karan Patel Tattoo in Show The 50 (सोर्स- @ujaifalii)

Karan Patel Tattoo in Show The 50: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता करण पटेल इन दिनों अपने नए रियलिटी शो ‘द 50’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दमदार पर्सनालिटी और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले करण इस बार अपने खेल या रणनीति की वजह से नहीं, बल्कि एक तस्वीर के कारण सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। शो से जुड़ी उनकी एक फोटो ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है।

करण पटेल की तस्वीर हुई वायरल (Karan Patel Tattoo in Show The 50)

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर करण पटेल की एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई। इस फोटो में उनके हाथ की कोहनी के पास बना एक टैटू साफ नजर आ रहा है। जब लोगों की नजर उस टैटू पर पड़ी, तो देखा गया कि वो उर्दू लिपि में लिखा हुआ है और उसमें 'अल्लाह' शब्द दिखाई दे रहा है। बस यहीं से मामला तूल पकड़ गया। कुछ यूजर्स ने इस टैटू को निजी आस्था और कला की अभिव्यक्ति बताया, तो वहीं कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए करण को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर एक वर्ग का कहना है कि करण एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उनके शरीर पर अल्लाह के नाम का टैटू बनवाना गलत है। कुछ लोगों ने इसे धर्म से जोड़ते हुए सवाल उठाए, जबकि कई यूजर्स ने करण के निजी फैसले का समर्थन भी किया। देखते ही देखते करण पटेल का नाम ट्रेंड करने लगा और टैटू को लेकर बहस तेज हो गई।

हालांकि, करण पटेल ने ये टैटू कब करवाया, इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। दरअसल करण ने अपनी बाजू पर हर धर्म के नाम का टैटू गुदवाया हुआ है। इसमें ओम, क्रॉस और अल्लाह का नाम शामिल है।

करण पटेल का टीवी करियर

करण पटेल का करियर टीवी जगत में काफी मजबूत रहा है। ‘कसम से’ और ‘ये है मोहब्बतें’ जैसे लोकप्रिय शोज से उन्होंने घर-घर में पहचान बनाई। अपनी आक्रामक इमेज और ईमानदार राय के चलते वह कई बार विवादों में भी रहे हैं, लेकिन हर बार अपने काम के दम पर वापसी करने में कामयाब रहे हैं। ‘द 50’ में भी उनका अंदाज़ कुछ अलग और प्रभावशाली माना जा रहा है।

शो ‘द 50’ के बारे में

अगर बात करें रियलिटी शो ‘द 50’ की, तो ये एक अनोखे कॉन्सेप्ट वाला शो है, जिसमें टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 50 जानी-मानी हस्तियों को एक साथ लाया गया है। इस शो में करण पटेल के अलावा लवकेश कटारिया, उर्वशी ढोलकिया, निक्की तंबोली, प्रिंस नरूला, रजत दलाल, दिग्विजय राठी और शाइनी दोशी जैसे चर्चित चेहरे भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

‘मैं छोटे कपड़े…’, ड्रेस की वजह से अनकम्फर्टेबल हुईं 66 साल की नीना गुप्ता, बोलीं- मैं हैरान रह गई
बॉलीवुड
Neena Gupta Became Unconfortable Due To Dress

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Feb 2026 06:11 pm

Published on:

04 Feb 2026 05:36 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / हिंदू एक्टर ने करवाया अल्लाह के नाम का टैटू, फोटो सामने आते ही मचा बवाल, ‘द 50’ में नजर आ रहा अभिनेता

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लॉरेंस बिश्नोई पर तंज कसते हुए कपिल शर्मा ने दिया बेबाक बयान, LIVE इवेंट में बोले- एक-दो मुल्कों के गैंगस्टर…

लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो सुनते हैं बड़े-बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन कपिल शर्मा कहा किसी से डरने वाले हैं। एक लाइव इवेंट के जरिए उन्होंने लॉरेंस गैंग पर तंज कस दिया। जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए।
TV न्यूज

सपना चौधरी ने नाइजीरियन रैपर पर किया नस्लवादी कमेंट! बोलीं- उसके जैसी काली तो…

सपना चौधरी अक्सर अपने बेबाक अंदाज और डांस से फैंस का जीत ही लेती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया उससे उनके फैंस भी नाराज हो गए। सपना ने द 50 शो में एक नाइजीरियन रैपर को इशारों-इशारों में काला कह डाला। जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।
TV न्यूज

‘ऐसे ही एक्टिंग करते रहे तो शेफाली की आत्मा को शांति…’, पराग त्यागी के पोस्ट पर यूजर ने किया कमेंट

Shefali Jariwala husband Come Back
TV न्यूज

शो में कंटेस्टेंट को पड़ा थप्पड़, हाथापाई का वीडियो वायरल, ‘द 50’ शुरु होने से पहले ही बड़ा कांड

Rajat Dalal Slapped Digvijay Rathee in The 50
TV न्यूज

गौरव खन्ना संग तलाक की अफवाहों पर एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी- बोलीं- मैं खुद को मां बनते हुए नहीं देखती…

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola Divorce Rumours
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.