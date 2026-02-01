3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मैं छोटे कपड़े…’, ड्रेस की वजह से अनकम्फर्टेबल हुईं 66 साल की नीना गुप्ता, बोलीं- मैं हैरान रह गई

Neena Gupta Became Uncomfortable Due To Dress: नीना गुप्ता ने हाल ही में वध 2 के प्रमोशन के दौरान बताया कि कैसे एक फोटोशूट के दौरान छोटी ड्रेस को लेकर वो असहज हो गई थीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 03, 2026

Neena Gupta Became Unconfortable Due To Dress

Neena Gupta (सोर्स- neena_gupta)

Neena Gupta Became Uncomfortable Due To Dress: बॉलीवुड की अनुभवी एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वध 2' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म और एक फोटोशूट से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। नीना के इस खुलासे से बाद उनके फैंस भी हैरान रह गए।

वध 2 में लौटे पुराने किरदार (Neena Gupta Became Unconfortable Due To Dress)

नीना गुप्ता ने संजय मिश्रा के साथ पहले भी 2022 में फिल्म वध में काम किया था। इस बार वध 2 में दोनों को फिर से स्क्रीन शेयर करते देखना उनके फैंस के लिए खुशी की बात है। हालांकि इस बार फिल्म में कहानी और सस्पेंस पहले से कहीं ज्यादा गहरी और रोमांचक है। नीना गुप्ता ने इस फिल्म को सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि एक अनकहे रिश्ते और दोस्ती की कहानी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रेलर देखकर लोग थोड़े भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन फिल्म में संजय मिश्रा और उनका किरदार दर्शकों को उनके बीच की केमिस्ट्री और दोस्ती का एहसास कराता है।

फोटोशूट में मिली अनकम्फर्टेबल ड्रेस

अभिनेत्री ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि 'वध 2' के प्रमोशनल फोटोशूट के दौरान नीना गुप्ता को एक ऐसा कॉस्ट्यूम दिया गया, जिसे देखकर वो असहज महसूस कर गईं। नीना ने बताया, 'मैं छोटे और स्टाइलिश कपड़े पहनती हूं, लेकिन इस फोटोशूट के कपड़े इतने चमकीले और अलग थे कि मैं हैरान रह गई। शुरू में मुझे संदेह था कि क्या ये सही रहेगा, लेकिन फिर मैंने हां कर दिया और शूट किया।' यह खुलासा उनके फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला था क्योंकि नीना अक्सर स्टाइल और फैशन के मामले में काफी सहज मानी जाती हैं।

कंवलजीत के साथ काम न करने का मलाल

नीना ने ये भी साझा किया कि उन्होंने पहले कंवलजीत के साथ शो सांस में काम किया था। उस शो में उनके पति-पत्नी के किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया। हालांकि इसके बाद उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में एक साथ नहीं लिया गया, क्योंकि मेकर्स को डर था कि दर्शक उन्हें किसी और किरदार में स्वीकार नहीं करेंगे। इस अनुभव ने नीना को थोड़ा निराश जरूर किया, लेकिन 'वध' और 'वध 2' में संजय मिश्रा के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को फिर से देखने को मिल रही है।

6 फरवरी को रिलीज हो रही 'वध 2'

वध 2 में नए किरदारों के आने से कहानी में नई जान आई है और फैंस इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होने वाली है। नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की जोड़ी को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं।

ये भी पढ़ें

सनी देओल से भिड़े अक्षय खन्ना, रहमान डकैत ने ‘बॉर्डर 2’ एक्टर से क्यों लिया पंगा? ‘इक्का’ के टीजर में खुला राज
बॉलीवुड
Sunny Deol Vs Akshaye Khanna in Ikka Teaser Out

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 08:37 pm

Published on:

03 Feb 2026 08:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं छोटे कपड़े…’, ड्रेस की वजह से अनकम्फर्टेबल हुईं 66 साल की नीना गुप्ता, बोलीं- मैं हैरान रह गई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

12:12 पर ही क्यों रिलीज हुआ ‘धुरंधर 2’ का टीजर, फिल्म आने से पहले जान लें इसके पीछे की थ्योरी

Why Dhurandhar 2 Teaser Release At 1212
बॉलीवुड

सनी देओल से भिड़े अक्षय खन्ना, रहमान डकैत ने ‘बॉर्डर 2’ एक्टर से क्यों लिया पंगा? ‘इक्का’ के टीजर में खुला राज

Sunny Deol Vs Akshaye Khanna in Ikka Teaser Out
बॉलीवुड

‘कसौटी जिंदगी की’ फेम एक्टर ने की मारपीट, अभिनेत्री उपासना सिंह के साथ हुई बदतमीजी, वीडियो देख चौंके फैंस

Deepak Kajir Kejriwal Misconduct With Upasana Singh
बॉलीवुड

सलमान खान के ऑफिस पहुंचीं 90 के दशक की खूबसूरत हसीना, 55 की अभिनेत्री संग पर्दे पर रोमांस करेंगे भाईजान?

Manisha Koirala Spotted Outside Salman Khan Office
बॉलीवुड

‘120 बहादुर’ के फ्लॉप होने से फरहान अख्तर को लगा धक्का, मां हनी ईरानी ने किया खुलासा, बोलीं- उसे समय लगेगा…

Farhan Akhtar After 120 Bahadur Failure
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.