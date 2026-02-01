‘मैं छोटे कपड़े…’, ड्रेस की वजह से अनकम्फर्टेबल हुईं 66 साल की नीना गुप्ता, बोलीं- मैं हैरान रह गई

नीना गुप्ता ने संजय मिश्रा के साथ पहले भी 2022 में फिल्म वध में काम किया था। इस बार वध 2 में दोनों को फिर से स्क्रीन शेयर करते देखना उनके फैंस के लिए खुशी की बात है। हालांकि इस बार फिल्म में कहानी और सस्पेंस पहले से कहीं ज्यादा गहरी और रोमांचक है। नीना गुप्ता ने इस फिल्म को सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि एक अनकहे रिश्ते और दोस्ती की कहानी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रेलर देखकर लोग थोड़े भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन फिल्म में संजय मिश्रा और उनका किरदार दर्शकों को उनके बीच की केमिस्ट्री और दोस्ती का एहसास कराता है।