मौत के मुंह से लौटी ये एक्ट्रेस, जिसे देख थिएटर गूंजता था, वही है आज गुमनाम

इस नई जर्नी के पीछे मुमैत के साथ उनकी मां की भूमिका भी अहम रही है और उन्होंने बताया कि 7 साल के ब्रेक के दौरान मां ने उनका आर्थिक और मानसिक समर्थन बनाए रखा और आज भी बड़े खर्चों के समय वे पहले मां को ही फोन करके बताती हैं, जो ये बताता है कि कला के साथ-साथ पारिवारिक मूल्य उनके जीवन का संतुलन भी है। आज मुमैत खान न सिर्फ एक नया करियर शुरू कर रही हैं, बल्कि हाल के समय में सामने आने वाले उद्योग-स्तर के परिवर्तन के बीच लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बनना चाहती हैं। उनका उद्देश्य है कि हर aspiring makeup artist या stylist को आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को सच करने का मौका मिले और वे अपने क्षेत्र में एक मजबूत राष्ट्रीय मानक बना सकें।