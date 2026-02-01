‘बनाने दो उसे गर्लफ्रेंड’, बेवफाई को नॉर्मल बताकर बुरी फंसी शहनाज गिल, ट्रोलर्स ने खटिया की खड़ी

कामकाज की बात करें तो शहनाज गिल ने पंजाबी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बिग बॉस 13 ने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी बॉन्डिंग भी काफी चर्चा में रही। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से डेब्यू किया। वह ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ जैसी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं। हाल ही में वो पंजाबी फिल्म ‘इक कुड़ी’ में दिखाई दी थीं।