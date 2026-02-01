पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा…अदनान सामी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब, मोहन भागवत संग खाया था खाना

Adnan Sami Reply To RSS Mohan Bhagwat Meal Controversy: संगीतकार और गायक अदनान सामी एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ डिनर की तस्वीरें सामने आने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई। विपक्षी दलों ने इसे ‘राष्ट्रविरोधी’ करार देते हुए RSS पर सवाल उठाए। अब इस पूरे विवाद पर अदनान सामी ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है और विपक्ष को साफ शब्दों में आगे बढ़ने की सलाह दी है।