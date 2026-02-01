नसीरुद्दीन शाह की फिल्म ने छीना शेखर कपूर का करियर? पहले दिन जिसे मिले सिर्फ दो दर्शक, आज बनी कल्ट क्लासिक

Shekhar Kapur on Naseeruddin Shah Masoom Movie Failure: बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो रिलीज के वक्त भले ही दर्शकों से वो प्यार न पा सकें, लेकिन वक्त के साथ इतिहास बन जाती हैं। शेखर कपूर की फिल्म 'मासूम' भी ऐसी ही एक कहानी है। आज जिसे लोग हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक मानते हैं, वही फिल्म 1983 में रिलीज के समय निर्देशक के करियर पर भारी पड़ती नजर आ रही थी। खुद शेखर कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस फिल्म से जुड़े अनुभव साझा कर सबको चौंका दिया।