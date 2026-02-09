नसीरुद्दीन शाह का एयरपोर्ट पर फूटा गुस्सा, झटका माइक, बोले- मुझे हैरेस मत करो…

Naseeruddin Shah Airport Video: बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स में से एक रहे नसीरुद्दीन शाह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में बुलाए जाने और फिर निमंत्रण वापिस लेने पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि कई स्टार्स कमेंट करने लगे। इसी बीच मुंबई एयरपोर्ट पर जो कुछ ऐसा हो गया जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। नसीरुद्दीन शाह अपनी पत्नी रत्ना पाठक शाह के साथ यात्रा से लौट रहे थे और कुछ पत्रकार उनसे मुंबई यूनिवर्सिटी विवाद पर बार-बार सवाल पूछने लगे। पहले वह चुप रहे, लेकिन जब वह पत्रकार उनकी गाड़ी तक पीछा करते हुए आ गए तो नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा फूट पड़ा। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।