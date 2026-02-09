अमिताभ ने जब रेखा संग अफेयर पर किया था खुलासा, बोले थे- हमारे बीच में…

सिमी गरेवाल ने जब अमिताभ से रेखा के साथ उनके लिंकअप की खबरों पर सीधा सवाल किया, तो एक्टर ने बिना हिचकिचाए अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, "रेखा मेरी एक बेहतरीन को-स्टार रही हैं और हमने कई बड़ी फिल्मों में साथ काम भी किया है। जब हम फिल्मों की शूटिंग करते थे, तो हमारा मिलना काम के सिलसिले तक ही सीमित रहता था। लेकिन सामाजिक तौर पर हम दोनों के बीच कुछ भी एक जैसा नहीं है। हमारी मुलाकात केवल किसी अवॉर्ड फंक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रमों में ही होती है, इससे ज्यादा हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है।