अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट के बाद किया पहला LIVE शो, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा स्टेडियम, देखें वीडियो

Arijit Singh Video: बॉलीवुड के सबसे फेमस सिंगर अरिजीत सिंह पिछले कुछ दिनों से अपने 'रिटायरमेंट' की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। जब से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग (फिल्मों के लिए गाना) छोड़ने का ऐलान किया है, उनके करोड़ों फैंस सदमे में हैं। हर कोई चाहता है कि वह अपना फैसला वापस ले लें और दोबारा प्लेबैक सिंगिंग में आ जाए, लेकिन इस बीच अरिजीत के चाहने वालों के लिए एक सुकून भरी खबर आई है। फिल्मों से दूरी बनाने के अपने फैसले के बाद अरिजीत ने पहली बार लाइव शो किया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं।