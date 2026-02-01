करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा, विक्की कौशल की फिल्म पर मड़ा आरोप, बोले- मेरी जिंदगी को फिल्मी मसाला…

Govinda Lashes Out on Karan Johar: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या डांस नहीं, बल्कि एक पुराना विवाद है जो फिर से चर्चा में आ गया है। गोविंदा ने करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी साल 2022 की फिल्म 'गोविंदा मेरा नाम' को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अभिनेता का दावा है कि इस फिल्म की कहानी उनकी निजी जिंदगी और वैवाहिक संघर्षों से काफी मिलती-जुलती है, जिसे वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते।