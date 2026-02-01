जेल में बंद राजपाल यादव के लिए अब केआरके ने खोला मदद का पिटारा, बॉलीवुड के कई सितारों ने दिया सहारा

Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जिन किरदारों से उन्होंने दर्शकों को हंसी से लोटपोट किया, आज वही अभिनेता खुद कानूनी और आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। चेक बाउंस और करोड़ों के कर्ज से जुड़े मामले में राजपाल यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री से उनके समर्थन में लगातार आवाजें उठ रही हैं।