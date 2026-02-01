जेल में बंद राजपाल यादव के लिए अब केआरके ने खोला मदद का पिटारा, बॉलीवुड के कई सितारों ने दिया सहारा

Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case (सोर्स- एक्स)
Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जिन किरदारों से उन्होंने दर्शकों को हंसी से लोटपोट किया, आज वही अभिनेता खुद कानूनी और आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। चेक बाउंस और करोड़ों के कर्ज से जुड़े मामले में राजपाल यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री से उनके समर्थन में लगातार आवाजें उठ रही हैं।
राजपाल यादव पर लंबे समय से कर्ज और चेक बाउंस का केस चल रहा था। अदालत के आदेश के बाद अभिनेता ने हाल ही में तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। बताया जाता है कि यह मामला करीब 9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है, जिसने अभिनेता की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। सरेंडर से पहले राजपाल यादव भावुक भी नजर आए और उन्होंने खुद को अकेला महसूस करने की बात कही थी।
राजपाल यादव की मुश्किलें सामने आते ही इंडस्ट्री के कई बड़े नाम उनके समर्थन में आगे आए। सबसे पहले अभिनेता सोनू सूद ने मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि यह सहायता किसी तरह की दया नहीं, बल्कि सम्मान के साथ दी जाने वाली मदद है। इसके बाद अभिनेता गुरमीत चौधरी ने भी सोशल मीडिया के जरिए भावुक अपील की और फिल्म इंडस्ट्री से एकजुट होने का आग्रह किया।
अब इस सूची में कमाल आर खान यानी केआरके का नाम भी जुड़ गया है। केआरके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए ऐलान किया कि वह राजपाल यादव को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बॉलीवुड के अन्य लोगों से भी आगे आने की अपील की और कहा कि अगर सभी मिलकर सहयोग करें, तो राजपाल यादव को जल्द राहत मिल सकती है।
केआरके ने अपने मैसेज में ये भी कहा कि अगर अभिनेता अपनी देनदारी का एक बड़ा हिस्सा चुका देते हैं, तो उन्हें जेल से बाहर आने में मदद मिल सकती है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, लेकिन साथ ही कई लोग इसे एक सकारात्मक कदम भी मान रहे हैं।
राजपाल यादव ने साल 2010 के आसपास अपनी निर्देशित फिल्म के लिए दिल्ली की एक कंपनी से भारी रकम उधार ली थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद कर्ज चुकाने में दिक्कतें आने लगीं। समय के साथ यह मामला अदालत तक पहुंच गया और अंततः चेक बाउंस केस में बदल गया।
राजपाल यादव के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जिस अभिनेता ने वर्षों तक दर्शकों को हंसाया, आज उसे इस हाल में क्यों देखना पड़ रहा है। कई यूजर्स इंडस्ट्री से अपील कर रहे हैं कि राजपाल को दोबारा काम के मौके दिए जाएं।
फिलहाल राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री उनके समर्थन में एकजुट हो रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उन्हें राहत मिल सकती है। यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि शोहरत के पीछे कलाकारों की निजी जिंदगी कितनी असुरक्षित हो सकती है।
