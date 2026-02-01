10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव के लिए अब केआरके ने खोला मदद का पिटारा, बॉलीवुड के कई सितारों ने दिया सहारा

Kamaal R Khan Extends Rs 10 Lakh Help To Rajpal Yadav: बॉलीवुड के कॉमेडियन-एक्टर राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब उनकी मदद के लिए कई सेलेब्स सामने आ रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 10, 2026

Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case

Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case (सोर्स- एक्स)

Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जिन किरदारों से उन्होंने दर्शकों को हंसी से लोटपोट किया, आज वही अभिनेता खुद कानूनी और आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। चेक बाउंस और करोड़ों के कर्ज से जुड़े मामले में राजपाल यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री से उनके समर्थन में लगातार आवाजें उठ रही हैं।

तिहाड़ जेल पहुंचा मामला (Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case)

राजपाल यादव पर लंबे समय से कर्ज और चेक बाउंस का केस चल रहा था। अदालत के आदेश के बाद अभिनेता ने हाल ही में तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। बताया जाता है कि यह मामला करीब 9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है, जिसने अभिनेता की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। सरेंडर से पहले राजपाल यादव भावुक भी नजर आए और उन्होंने खुद को अकेला महसूस करने की बात कही थी।

बॉलीवुड सितारों का सपोर्ट (Rajpal Yadav in Tihar Jail Cheque Bounce Case)

राजपाल यादव की मुश्किलें सामने आते ही इंडस्ट्री के कई बड़े नाम उनके समर्थन में आगे आए। सबसे पहले अभिनेता सोनू सूद ने मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि यह सहायता किसी तरह की दया नहीं, बल्कि सम्मान के साथ दी जाने वाली मदद है। इसके बाद अभिनेता गुरमीत चौधरी ने भी सोशल मीडिया के जरिए भावुक अपील की और फिल्म इंडस्ट्री से एकजुट होने का आग्रह किया।

केआरके की 10 लाख की घोषणा

अब इस सूची में कमाल आर खान यानी केआरके का नाम भी जुड़ गया है। केआरके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए ऐलान किया कि वह राजपाल यादव को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बॉलीवुड के अन्य लोगों से भी आगे आने की अपील की और कहा कि अगर सभी मिलकर सहयोग करें, तो राजपाल यादव को जल्द राहत मिल सकती है।

केआरके ने अपने मैसेज में ये भी कहा कि अगर अभिनेता अपनी देनदारी का एक बड़ा हिस्सा चुका देते हैं, तो उन्हें जेल से बाहर आने में मदद मिल सकती है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, लेकिन साथ ही कई लोग इसे एक सकारात्मक कदम भी मान रहे हैं।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

राजपाल यादव ने साल 2010 के आसपास अपनी निर्देशित फिल्म के लिए दिल्ली की एक कंपनी से भारी रकम उधार ली थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद कर्ज चुकाने में दिक्कतें आने लगीं। समय के साथ यह मामला अदालत तक पहुंच गया और अंततः चेक बाउंस केस में बदल गया।

फैंस भी कर रहे दुआ

राजपाल यादव के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जिस अभिनेता ने वर्षों तक दर्शकों को हंसाया, आज उसे इस हाल में क्यों देखना पड़ रहा है। कई यूजर्स इंडस्ट्री से अपील कर रहे हैं कि राजपाल को दोबारा काम के मौके दिए जाएं।

मामले में आगे क्या?

फिलहाल राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री उनके समर्थन में एकजुट हो रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उन्हें राहत मिल सकती है। यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि शोहरत के पीछे कलाकारों की निजी जिंदगी कितनी असुरक्षित हो सकती है।

ये भी पढ़ें

तिहाड़ में बंद राजपाल यादव का सहारा बने तेज प्रताप, खोला मदद का पिटारा; बोले- कठिन समय में…
पटना
rajpal yadav in jail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Feb 2026 08:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जेल में बंद राजपाल यादव के लिए अब केआरके ने खोला मदद का पिटारा, बॉलीवुड के कई सितारों ने दिया सहारा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान खान के घर में गणपति बप्पा…महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने RSS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Salman Khan RSS Event Controversy
बॉलीवुड

करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा, विक्की कौशल की फिल्म पर मड़ा आरोप, बोले- मेरी जिंदगी को फिल्मी मसाला…

Govinda Lashes Out on Karan Johar
बॉलीवुड

Upcoming Releases: रोमांस-थ्रिलर से लेकर हॉरर-सस्पेंस तक, वैलेंटाइन वीक में इन फिल्मों-सीरीज का होगा धमाका

Upcoming Releases
मनोरंजन

जेल में बंद राजपाल यादव की हालत देख नहीं पाया ये बड़ा प्रोड्यूसर, करोड़ों की मदद का एलान, गुरमीत चौधरी ने भी लगाई गुहार

Rajpal Yadav in Tihar Jail
बॉलीवुड

मुझे ऋतिक रोशन से…’डॉन 3′ के मेकर्स पर भड़के रणवीर सिंह, फरहान अख्तर की कंपनी पर लगाया बड़ा आरोप

Ranveer Singh Don 3 Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.