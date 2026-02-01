सलमान खान के घर में गणपति बप्पा…महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने RSS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

सलमान खान को लेकर उठे विवाद पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुलकर उनका समर्थन किया। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सलमान खान एक भारतीय नागरिक हैं और किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना उनका व्यक्तिगत अधिकार है। शिंदे के मुताबिक, सलमान खान भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और उनके घर में भगवान गणेश की स्थापना है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी कलाकार की मौजूदगी को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है, खासकर तब जब वह कार्यक्रम उसी शहर में आयोजित हुआ हो, जहां वह रहते हैं।