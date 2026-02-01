जेल में बंद राजपाल यादव की हालत देख नहीं पाया ये बड़ा प्रोड्यूसर, करोड़ों की मदद का एलान, गुरमीत चौधरी ने भी लगाई गुहार

Rajpal Yadav in Tihar Jail: बॉलीवुड में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पर्दे पर हर सीन में जान डालने वाले इस कलाकार की असल जिंदगी में हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। चेक बाउंस से जुड़ा ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि सालों पुराना विवाद अब फिर से कानूनी संकट में बदल गया है। अब राजपाल यादव की मदद के लिए सोनू सूद के बाद एक और एक्टर सामने आए हैं।