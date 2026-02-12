रोहित शेट्टी के घर पर हुई थी फायरिंग…रणवीर सिंह के बाद सलमान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की धमकी

Celebrity Threats: पिछले कुछ सालों से सेलेब्स पर हमला और धमकियों का सिलसिला जारी है। सैफ अली खान चाकू कांड, सिद्धू मुसेवाला की बीच सड़क पर गोली मरकर हत्या, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर कई राउंड फायरिंग, सलमान के पनवेल फार्महाउस के बहार फायरिंग या फिर हाल ही में हुए निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग और रणवीर सिंह को व्हाट्सएप के जरिए मिली धमकी…ये सब दिखाता है कि अपराधी अब कितने बेखौफ हो चुके हैं। अपराधी गैंगों की ये बढ़ती दहशत बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रही है।