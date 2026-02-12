12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रोहित शेट्टी के घर पर हुई थी फायरिंग…रणवीर सिंह के बाद सलमान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की धमकी

Ayush Sharma Threat: फिल्म इंडस्ट्री में लगातार धमकियों के मामले बढ़ रहे हैं। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Feb 12, 2026

Ayush Sharma Threat

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी (इमेज सोर्स: एक्स वायरल)

Celebrity Threats: पिछले कुछ सालों से सेलेब्स पर हमला और धमकियों का सिलसिला जारी है। सैफ अली खान चाकू कांड, सिद्धू मुसेवाला की बीच सड़क पर गोली मरकर हत्या, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर कई राउंड फायरिंग, सलमान के पनवेल फार्महाउस के बहार फायरिंग या फिर हाल ही में हुए निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग और रणवीर सिंह को व्हाट्सएप के जरिए मिली धमकी…ये सब दिखाता है कि अपराधी अब कितने बेखौफ हो चुके हैं। अपराधी गैंगों की ये बढ़ती दहशत बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रही है।

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को ईमेल के जरिए धमकी

ताजा जानकारी के मुताबिक, सलमान खान के जीजा और अभिनेता आयुष शर्मा को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी है।

मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को जो धमकी मिली है, वह प्रोटोन ईमेल के जरिए भेजी गई थी। यह एक ऐसी ईमेल सेवा है, जिसमें भेजने वाले की पहचान छुपी रहती है। ईमेल में कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो जान से मार दिया जाएगा। अभी तक सलमान खान या आयुष शर्मा की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

अलर्ट मोड पर मुंबई क्राइम ब्रांच

धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गैंग के कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन कई बॉलीवुड सितारों के घरों के आसपास पाई गई है, जिससे पता चलता है कि रेकी भी की जा रही थी।

यह घटना रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग और 10 फरवरी रणवीर सिंह को मिली धमकी के बाद सामने आई है। पुलिस का मानना है कि इन धमकियों का मकसद मुख्य रूप से वसूली है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। पुलिस का मानना है कि ये सारी धमकियां मुख्य रूप से वसूली के मकसद से दी जा रही हैं। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई है

ये भी पढ़ें

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई थी फायरिंग, अब जाकर कॉमेडियन ने चुप्पी तोड़ी, कहा- फोन आया…
बॉलीवुड
Kapil Sharma Cafe Firing Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

सलमान खान

Updated on:

12 Feb 2026 05:38 am

Published on:

12 Feb 2026 05:37 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रोहित शेट्टी के घर पर हुई थी फायरिंग…रणवीर सिंह के बाद सलमान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की धमकी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मैंने एक भी पैसा नहीं लिया…फरहान की कंपनी ने रणवीर सिंह से मांगे 40 करोड़, एक्टर ने किया पलटवार

Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy
बॉलीवुड

जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, उसके अभिनेता का बयान आया सामने, बोले- उन्होंने ईमानदारी…

Rajpal Yadav Costar Padam Singh Defends Him
बॉलीवुड

बोमन ईरानी पर टूटा दुखों का पहाड़, दिल की ‘करीबी’ की हुई मौत, एक्टर ने शेयर किया भावुक पोस्ट

Boman Irani Mourns Pet Dog Lisa Death
बॉलीवुड

डूबते को तिनके का सहारा! मुसीबत में दोस्त को नहीं भूले नवाजुद्दीन, राजपाल यादव को दी मदद

Nawazuddin Siddiqui Financial Aid To Rajpal Yadav:
बॉलीवुड

राजपाल यादव की जमानत को लेकर आई बड़ी खबर, मैनेजर ने दिया पहला बयान

Rajpal Yadav Bail Hearing Updates
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.