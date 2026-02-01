11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मैंने एक भी पैसा नहीं लिया…फरहान की कंपनी ने रणवीर सिंह से मांगे 40 करोड़, एक्टर ने किया पलटवार

Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी के बीच डॉन 3 को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर रणवीर सिंह का ताजा बयान सामने आया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 11, 2026

Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy

Ranveer Singh-Farhan Akhtar (सोर्स- एक्स)

Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे अक्सर ऐसे विवाद छिपे होते हैं, जो इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। इन दिनों हिंदी फिल्म जगत में एक बड़ा विवाद चर्चा में है, जिसमें एक तरफ हैं सुपरस्टार रणवीर सिंह और दूसरी ओर फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट। मामला करोड़ों रुपये का है और केंद्र में है बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘डॉन 3’।

'डॉन 3' पर लगा ग्रहण! (Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy)

सूत्रों के अनुसार, ‘डॉन 3’ को लेकर रणवीर सिंह और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। दर्शकों को उम्मीद थी कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद अब रणवीर इस प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी को नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। फिल्म की घोषणा के बाद उत्साह चरम पर था, लेकिन धीरे-धीरे हालात बदलते गए और प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया।

रणवीर सिंह से 40 करोड़ की डिमांड

बताया जा रहा है कि प्री-प्रोडक्शन पर मोटी रकम खर्च की जा चुकी थी। इसी बीच रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट से अलग होने की खबर आई, जिसके बाद प्रोडक्शन हाउस की ओर से 40 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई। ये विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुलझाने के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना पड़ा। बंद कमरे में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं।

एक्टर ने रखा अपना पक्ष (Ranveer Singh-Farhan Akhtar Don 3 Controversy)

रणवीर सिंह का पक्ष साफ है। उनका कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई साइनिंग अमाउंट या अग्रिम भुगतान स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में जब उन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया, तो नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी उन पर कैसे डाली जा सकती है। अभिनेता का तर्क है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई बार परियोजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से रुक भी जाती हैं, और यह जोखिम सभी को स्वीकार करना पड़ता है।

संजय लीला भंसाली की फिल्म का दिया उदाहरण

रणवीर ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए एक और उदाहरण पेश किया। उन्होंने बताया कि वो एक वर्ष तक संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘बैजू बावरा’ की तैयारी में जुटे रहे। इस दौरान उन्होंने दूसरी फिल्मों के प्रस्ताव भी ठुकराए। लेकिन बाद में यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई और निर्देशक ने दूसरी फिल्म पर काम शुरू कर दिया। रणवीर का कहना है कि उस स्थिति में उन्होंने किसी तरह के मुआवजे की मांग नहीं की, क्योंकि यह व्यवसाय का हिस्सा है।

बैठक में शाहरुख का भी जिक्र

बैठक में ये भी चर्चा सामने आई कि अगर ‘डॉन 3’ के लिए शाहरुख खान तैयार हो जाते, तो स्थिति अलग हो सकती थी। रणवीर का मानना है कि ऐसी स्थिति में उन्हें बिना किसी मुआवजे के बदला जा सकता था। इसलिए वो खुद को आर्थिक रूप से उत्तरदायी नहीं मानते।

दूसरी ओर, एक्सेल एंटरटेनमेंट का पक्ष अलग है। कंपनी का कहना है कि रणवीर फिल्म को लेकर उत्साहित थे और उन्होंने कभी स्क्रिप्ट या निर्माण से जुड़ी गंभीर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। प्रोडक्शन हाउस का दावा है कि अभिनेता के अचानक हटने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

‘गली बॉय’ और ‘दिल धड़कने दो’ जैसी फिल्में कीं

बता दें रणवीर सिंह ने इससे पहले एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ ‘गली बॉय’ और ‘दिल धड़कने दो’ जैसी सफल फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों ने अभिनेता और प्रोडक्शन हाउस के बीच मजबूत पेशेवर संबंध बनाए थे। यही वजह है कि ये विवाद और भी चौंकाने वाला माना जा रहा है।

फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर कायम हैं। इंडस्ट्री की नजरें इस मामले के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। क्या ये विवाद आपसी सहमति से सुलझेगा या कानूनी मोड़ लेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ‘डॉन 3’ का भविष्य अब पहले जैसा नहीं रहा और इस मामले ने बॉलीवुड की कार्यशैली पर नई बहस छेड़ दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Feb 2026 07:24 pm

Published on:

11 Feb 2026 07:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मैंने एक भी पैसा नहीं लिया…फरहान की कंपनी ने रणवीर सिंह से मांगे 40 करोड़, एक्टर ने किया पलटवार

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, उसके अभिनेता का बयान आया सामने, बोले- उन्होंने ईमानदारी…

Rajpal Yadav Costar Padam Singh Defends Him
बॉलीवुड

बोमन ईरानी पर टूटा दुखों का पहाड़, दिल की ‘करीबी’ की हुई मौत, एक्टर ने शेयर किया भावुक पोस्ट

Boman Irani Mourns Pet Dog Lisa Death
बॉलीवुड

डूबते को तिनके का सहारा! मुसीबत में दोस्त को नहीं भूले नवाजुद्दीन, राजपाल यादव को दी मदद

Nawazuddin Siddiqui Financial Aid To Rajpal Yadav:
बॉलीवुड

राजपाल यादव की जमानत को लेकर आई बड़ी खबर, मैनेजर ने दिया पहला बयान

Rajpal Yadav Bail Hearing Updates
बॉलीवुड

रजनीकांत की फिल्म पर HC ने 12 साल बाद ठोका करोड़ों जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

रजनीकांत की फिल्म पर HC ने 12 साल बाद ठोका करोड़ों जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.