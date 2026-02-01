मैंने एक भी पैसा नहीं लिया…फरहान की कंपनी ने रणवीर सिंह से मांगे 40 करोड़, एक्टर ने किया पलटवार

रणवीर ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए एक और उदाहरण पेश किया। उन्होंने बताया कि वो एक वर्ष तक संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘बैजू बावरा’ की तैयारी में जुटे रहे। इस दौरान उन्होंने दूसरी फिल्मों के प्रस्ताव भी ठुकराए। लेकिन बाद में यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई और निर्देशक ने दूसरी फिल्म पर काम शुरू कर दिया। रणवीर का कहना है कि उस स्थिति में उन्होंने किसी तरह के मुआवजे की मांग नहीं की, क्योंकि यह व्यवसाय का हिस्सा है।