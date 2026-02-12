सेलिना जेटली को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, भाभी के साथ हुए विवाद पर दो टूक, कहा- ये पारिवारिक मामला नहीं…

Delhi High Court On Celina Jaitly Brother Detention: बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली के परिवार से जुड़ा एक संवेदनशील मामला इन दिनों चर्चा में है। उनके भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली पिछले डेढ़ साल से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हिरासत में हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ये किसी परिवार के अंदर का झगड़ा नहीं है, बल्कि एक गंभीर कानूनी और मानवीय मुद्दा है।