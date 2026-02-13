राजपाल यादव केस में 5 करोड़ रुपये का लेनदेन चर्चा में, सामने आया नया नाम

Rajpal Yadav and Madho Gopal: बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है और फिलहाल वहीं कैद हैं। उनके खिलाफ चल रहे चेक बाउंस केस में जमानत याचिका 12 फरवरी को खारिज हो गई और अगली सुनवाई 16 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है। बता दें, इस केस की मुख्य वजह उनकी 5 करोड़ रुपये की बकाया राशि है, जो उन्होंने अपने निर्देशन में बनी फिल्म 'अता पता लापता' के समय ली थी।