एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बीच ‘धुरंधर’ के विवाद पर अनुराग कश्यप का मुंहतोड़ जवाब, बोले- गलत को गलत…

Anurag Kashyap on Dhurandhar Controversy: फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों 'धुरंधर' को लेकर बहस तेज है। फिल्म की रिलीज के बाद जहां एक ओर इसे सराहना मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ आलोचनाओं और सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों ने माहौल को गरमा दिया है। इसी बीच निर्देशक अनुराग कश्यप ने खुलकर अपनी राय रखी है और फिल्म समीक्षकों के खिलाफ हो रही ट्रोलिंग की कड़ी निंदा की है।