सुनवाई के बीच राजपाल यादव को अमेरिका से आई मदद, अनूप जलोटा बने मसीहा, ऑफर कर दी बड़ी रकम

Anup Jalota Helps Rajpal Yadav (सोर्स- एक्स)
Anup Jalota Helps Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं। लगभग एक दशक पुराने चेक बाउंस मामले में बढ़ी हुई देनदारी के चलते वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर करीब 9 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ा विवाद चल रहा है। इस मुश्किल घड़ी में जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उनके समर्थन में सामने आए हैं, वहीं अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है।
अनूप जलोटा इस समय अमेरिका में अपने संगीत कार्यक्रमों के सिलसिले में मौजूद हैं। वहीं उन्हें राजपाल यादव की स्थिति की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने दोस्त के प्रति संवेदना और समर्थन व्यक्त किया।
जलोटा ने कहा कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे समय में मित्रों का साथ जरूरी होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई लोग बड़ी रकम से सहयोग कर रहे हैं और वो भी अपनी ओर से सहायता राशि भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अगली कानूनी कार्यवाही में यह सहयोग राजपाल के काम आए।
वीडियो संदेश के माध्यम से अनूप जलोटा ने 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहयोग मित्रता और इंसानियत के नाते है।
राजपाल यादव के मामले में पहले ही सोनू सूद ने इंडस्ट्री से समर्थन की अपील की थी। इसके बाद सलमान खान, अजय देवगन, डेविड धवन और वरुण धवन जैसे नाम भी सामने आए। हालांकि किसने कितनी राशि दी है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
राजपाल यादव के समर्थन में केवल फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि उनके प्रशंसक भी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स लगातार बड़े कलाकारों और निर्माताओं से मदद की अपील कर रहे हैं। फैंस का मानना है कि जिस अभिनेता ने वर्षों तक दर्शकों को हंसाया, उसके कठिन समय में इंडस्ट्री को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।
यह मामला उस वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है जिसमें कथित तौर पर फिल्म निर्माण के लिए ली गई राशि का समय पर भुगतान नहीं हो सका। भुगतान के लिए जारी किए गए चेक बाउंस होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। ब्याज और अन्य दावों को जोड़कर कुल देनदारी लगभग 9 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया था। अब उनकी कानूनी टीम जमानत और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर प्रयासरत है।
अनूप जलोटा सहित कई हस्तियों का सहयोग राजपाल यादव और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यह समर्थन केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की एकजुटता का संदेश भी है। अब सभी की निगाहें आने वाली अदालत की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि वित्तीय समाधान की दिशा में ठोस कदम उठते हैं, तो अभिनेता को राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
