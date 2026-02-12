सुनवाई के बीच राजपाल यादव को अमेरिका से आई मदद, अनूप जलोटा बने मसीहा, ऑफर कर दी बड़ी रकम

Anup Jalota Helps Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं। लगभग एक दशक पुराने चेक बाउंस मामले में बढ़ी हुई देनदारी के चलते वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर करीब 9 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ा विवाद चल रहा है। इस मुश्किल घड़ी में जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उनके समर्थन में सामने आए हैं, वहीं अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है।