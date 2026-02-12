12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सुनवाई के बीच राजपाल यादव को अमेरिका से आई मदद, अनूप जलोटा बने मसीहा, ऑफर कर दी बड़ी रकम

Anup Jalota Helps Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की जमानत याचिका पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच भजन सम्राट अनूप जलोटा राजपाल यादव के सपोर्ट में आए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 12, 2026

Anup Jalota Helps Rajpal Yadav

Anup Jalota Helps Rajpal Yadav (सोर्स- एक्स)

Anup Jalota Helps Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं। लगभग एक दशक पुराने चेक बाउंस मामले में बढ़ी हुई देनदारी के चलते वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर करीब 9 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ा विवाद चल रहा है। इस मुश्किल घड़ी में जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उनके समर्थन में सामने आए हैं, वहीं अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है।

अमेरिका से भेजा मैसेज (Anup Jalota Helps Rajpal Yadav)

अनूप जलोटा इस समय अमेरिका में अपने संगीत कार्यक्रमों के सिलसिले में मौजूद हैं। वहीं उन्हें राजपाल यादव की स्थिति की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने दोस्त के प्रति संवेदना और समर्थन व्यक्त किया।

जलोटा ने कहा कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे समय में मित्रों का साथ जरूरी होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई लोग बड़ी रकम से सहयोग कर रहे हैं और वो भी अपनी ओर से सहायता राशि भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अगली कानूनी कार्यवाही में यह सहयोग राजपाल के काम आए।

5 लाख रुपये देने की घोषणा

वीडियो संदेश के माध्यम से अनूप जलोटा ने 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहयोग मित्रता और इंसानियत के नाते है।

राजपाल यादव के मामले में पहले ही सोनू सूद ने इंडस्ट्री से समर्थन की अपील की थी। इसके बाद सलमान खान, अजय देवगन, डेविड धवन और वरुण धवन जैसे नाम भी सामने आए। हालांकि किसने कितनी राशि दी है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

सोशल मीडिया पर समर्थन की लहर

राजपाल यादव के समर्थन में केवल फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि उनके प्रशंसक भी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स लगातार बड़े कलाकारों और निर्माताओं से मदद की अपील कर रहे हैं। फैंस का मानना है कि जिस अभिनेता ने वर्षों तक दर्शकों को हंसाया, उसके कठिन समय में इंडस्ट्री को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला उस वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है जिसमें कथित तौर पर फिल्म निर्माण के लिए ली गई राशि का समय पर भुगतान नहीं हो सका। भुगतान के लिए जारी किए गए चेक बाउंस होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। ब्याज और अन्य दावों को जोड़कर कुल देनदारी लगभग 9 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया था। अब उनकी कानूनी टीम जमानत और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर प्रयासरत है।

उम्मीदों की किरण

अनूप जलोटा सहित कई हस्तियों का सहयोग राजपाल यादव और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यह समर्थन केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की एकजुटता का संदेश भी है। अब सभी की निगाहें आने वाली अदालत की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि वित्तीय समाधान की दिशा में ठोस कदम उठते हैं, तो अभिनेता को राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें

जेल में बंद राजपाल यादव को अब हाईकोर्ट से फटकार, सुनवाई में बोली अदालत- सहानुभूति अपनी जगह…
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Feb 2026 03:02 pm

Published on:

12 Feb 2026 02:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुनवाई के बीच राजपाल यादव को अमेरिका से आई मदद, अनूप जलोटा बने मसीहा, ऑफर कर दी बड़ी रकम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट के सपोर्ट में सोहा ने कही ऐसी बात

शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट का जिक्र कर सोहा ने कही ऐसी बात, छिड़ा विवाद
बॉलीवुड

राजपाल यादव वापस खाएंगे जेल की हवा, नहीं मिली जमानत, इस तारीख को अगली सुनवाई

Rajpal Yadav Bail Hearing Updates
बॉलीवुड

2 बार पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल यादव, लगा था धोखाधड़ी और जाली साइन का आरोप

राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि राजपाल यादव इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। आइये जानते हैं पूरा मामला...
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में बदला बयान, अदालत ने लगाई डांट, बोली- आपको 25 मौके दिए गए

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Live Updates
बॉलीवुड

सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया

सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.