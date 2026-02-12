अजित पवार की मौत के 15 दिन बाद नाना पाटेकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नहीं बता सकता कितनी…

विमान दुर्घटना के कारणों को लेकर जांच तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और नेताओं से अपील की है कि इस त्रासदी को राजनीतिक रंग न दिया जाए। वहीं, नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने पुष्टि की है कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसकी तकनीकी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि हादसे की असली वजह क्या थी।