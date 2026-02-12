12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अजित पवार की मौत के 15 दिन बाद नाना पाटेकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नहीं बता सकता कितनी…

Nana Patekar On Ajit Pawar Plane Crash: बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के 15 दिन बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। नाना ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 12, 2026

Nana Patekar On Ajit Pawar Plane Crash

Nana Patekar On Ajit Pawar (सोर्स- ANI)

Nana Patekar On Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर देने वाली विमान दुर्घटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। 28 जनवरी को मुंबई से बारामती जा रहा एक चार्टर्ड लियरजेट 45 विमान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की जान चली गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के मुताबिक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ।

नाना पाटेकर ने अब जाकर दी प्रतिक्रिया (Nana Patekar On Ajit Pawar Plane Crash)

इस पूरी दुखद घटना पर दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने ANI से बात करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अजित पवार को अपने बेहद करीब बताते हुए कहा कि ये व्यक्तिगत क्षति है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता हूं कि कितनी तकलीफ है। इसके अलावा नाना ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

‘छोटे भाई जैसा रिश्ता’ (Nana Patekar On Ajit Pawar Plane Crash)

नाना पाटेकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो अजित पवार को तब से जानते थे जब वो 19 साल की उम्र में राजनीति से जुड़े थे। अभिनेता ने कहा कि वर्षों का साथ सिर्फ राजनीतिक पहचान तक सीमित नहीं था, बल्कि एक आत्मीय रिश्ता बन चुका था।

उनकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि वो इस कमी को हमेशा महसूस करेंगे। पाटेकर ने अजित पवार को अपने सबसे करीबी मित्रों में से एक बताया और उन्हें छोटे भाई जैसा बताया।

परिवार के साथ खड़े रहने की बात

शोक संतप्त परिवार के बारे में बात करते हुए नाना पाटेकर ने कहा कि ऐसे समय में शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि किसी के दर्द को पूरी तरह साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ खड़ा रहना ही सच्ची संवेदना है।

उन्होंने ये भी कहा कि वह स्वयं को परिवार के दुख का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं और यही उनकी संवेदना व्यक्त करने का तरीका है।

राजनीति पर टिप्पणी से इनकार

दुर्घटना के बाद राज्य की राजनीति में संभावित बदलाव और एनसीपी के गुटों के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर पाटेकर ने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला संबंधित राजनीतिक दलों का है और वह इस विषय पर राय देने की स्थिति में नहीं हैं।

हादसे की जांच जारी

विमान दुर्घटना के कारणों को लेकर जांच तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और नेताओं से अपील की है कि इस त्रासदी को राजनीतिक रंग न दिया जाए। वहीं, नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने पुष्टि की है कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसकी तकनीकी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि हादसे की असली वजह क्या थी।

एक युग का अंत

अजित पवार का निधन न केवल राजनीतिक क्षेत्र के लिए, बल्कि उनके निजी संबंधों के दायरे में आने वाले लोगों के लिए भी गहरी क्षति है। नाना पाटेकर जैसे कलाकारों के शब्द इस बात का प्रमाण हैं कि राजनीति और सिनेमा के बीच भी मजबूत मानवीय रिश्ते बनते हैं। आज महाराष्ट्र शोक में डूबा है और हर कोई यही कामना कर रहा है कि हादसे की सच्चाई सामने आए तथा दिवंगत आत्माओं को शांति मिले।

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव पर बॉलीवुड कर रहा मदद का ढोंग? भाई ने खोल दी पोल, बोले- कहां है पैसा…
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Brother Questions Financial Help

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Feb 2026 05:49 pm

Published on:

12 Feb 2026 05:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अजित पवार की मौत के 15 दिन बाद नाना पाटेकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नहीं बता सकता कितनी…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, सुनील पाल ने बताया उसका सच, डाउनफॉल पर दिया बयान

Sunil Pal on Rajpal Yadav Financial Struggle
बॉलीवुड

SSP दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं सिद्दू मूसेवाला के माता-पिता, इस कारण लिया बड़ा फैसला

SSP दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं सिद्दू मूसेवाला के माता-पिता, इस कारण लिया बड़ा फैसला
बॉलीवुड

राजपाल यादव पर बॉलीवुड कर रहा मदद का ढोंग? भाई ने खोल दी पोल, बोले- कहां है पैसा…

Rajpal Yadav Brother Questions Financial Help
बॉलीवुड

ऐश्वर्या के मोंजारो से 22 किलो वज़न घटाने पर सोहा अली खान ने कही ये बड़ी बात

शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट का जिक्र कर सोहा ने कही ऐसी बात, छिड़ा विवाद
बॉलीवुड

राजपाल यादव वापस खाएंगे जेल की हवा, नहीं मिली जमानत, इस तारीख को अगली सुनवाई

Rajpal Yadav Bail Hearing Updates
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.