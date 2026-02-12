12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

राजपाल यादव पर बॉलीवुड कर रहा मदद का ढोंग? भाई ने खोल दी पोल, बोले- कहां है पैसा…

Rajpal Yadav Brother Questions Financial Help: राजपाल यादव को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है, इसी बीच उनके बड़े भाई की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 12, 2026

Rajpal Yadav Brother Questions Financial Help

Rajpal Yadav (सोर्स- एक्स)

Rajpal Yadav Brother Questions Financial Help: बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी संकट के कारण सुर्खियों में हैं। 9 करोड़ रुपये की देनदारी से जुड़े मामले में 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। जेल जाने से पहले उनका एक भावुक संदेश भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने आर्थिक तंगी का जिक्र किया था।

अभिनेता के इस कठिन दौर में फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन चेहरों ने खुलकर समर्थन जताया और आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। राजपाल यादव के बड़े भाई श्रीपाल यादव ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

'पैसा कहां है?'- भाई का सीधा सवाल (Rajpal Yadav Brother Questions Financial Help)

जहां एक ओर राजपाल की पत्नी और उनके करीबी सहयोगियों ने फिल्मी सितारों का आभार व्यक्त किया है, वहीं उनके भाई का कहना है कि परिवार को अब तक किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद प्राप्त नहीं हुई है।

'दैनिक भास्कर' से बात करते हुए श्रीपाल यादव का दावा है कि अगर वाकई किसी ने मदद की है तो ये साफ किया जाना चाहिए कि रकम किसे और कैसे सौंपी गई। उनका कहना है कि जो व्यक्ति राजपाल के वित्तीय मामलों को संभालता है, उसने अब तक किसी रकम के प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की है।

उन्होंने ये भी कहा कि यदि सहायता वास्तव में दी गई है तो परिवार आभारी रहेगा, लेकिन यदि केवल सोशल मीडिया पर घोषणाएं की जा रही हैं और वास्तविक मदद नहीं पहुंच रही, तो यह गलत परंपरा है।

परिवार में दो अलग तस्वीरें

इस पूरे विवाद के बीच एक ओर कानूनी लड़ाई चल रही है, तो दूसरी ओर परिवार में शादी की तैयारियां भी जारी हैं। श्रीपाल यादव की बेटी की शादी नजदीक है, और परिवार को उम्मीद है कि उस शुभ अवसर से पहले राजपाल घर लौट आएंगे।

परिवार का कहना है कि राजपाल ने आत्मसमर्पण से पहले विश्वास जताया था कि वह जल्द वापस आएंगे और सच्चाई सामने रखेंगे। उनका मानना है कि उन्होंने किसी व्यक्तिगत विलासिता के लिए कर्ज नहीं लिया था, बल्कि फिल्म निर्माण में निवेश किया था।

समर्थन बनाम वास्तविकता

राजपाल यादव के समर्थन में कई कलाकारों ने आर्थिक सहयोग की घोषणा की थी। सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री की एकजुटता की सराहना भी हुई। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सहयोग कागजों और पोस्ट तक सीमित है या वास्तव में परिवार तक पहुंच रहा है?

फिल्म जगत में अक्सर मुश्किल समय में एकजुटता दिखाई देती है, लेकिन इस मामले ने पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है। क्या आर्थिक मदद सीधे परिवार को दी जानी चाहिए या कानूनी प्रक्रिया के तहत जमा कराई जा रही है—यह भी स्पष्ट नहीं है।

मामले में अब आगे क्या?

राजपाल यादव की कानूनी लड़ाई अभी जारी है। जमानत याचिका और बकाया भुगतान को लेकर अदालत में सुनवाई होनी है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि घोषित सहयोग किस रूप में सामने आता है और क्या वास्तव में उससे अभिनेता को राहत मिलती है।

ये भी पढ़ें

सुनवाई के बीच राजपाल यादव को अमेरिका से आई मदद, अनूप जलोटा बने मसीहा, ऑफर कर दी बड़ी रकम
बॉलीवुड
Anup Jalota Helps Rajpal Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Feb 2026 04:38 pm

Published on:

12 Feb 2026 04:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजपाल यादव पर बॉलीवुड कर रहा मदद का ढोंग? भाई ने खोल दी पोल, बोले- कहां है पैसा…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अजित पवार की मौत के 15 दिन बाद नाना पाटेकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नहीं बता सकता कितनी…

Nana Patekar On Ajit Pawar Plane Crash
बॉलीवुड

जिस फिल्म ने राजपाल यादव को भेजा जेल, सुनील पाल ने बताया उसका सच, डाउनफॉल पर दिया बयान

Sunil Pal on Rajpal Yadav Financial Struggle
बॉलीवुड

SSP दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं सिद्दू मूसेवाला के माता-पिता, इस कारण लिया बड़ा फैसला

SSP दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं सिद्दू मूसेवाला के माता-पिता, इस कारण लिया बड़ा फैसला
बॉलीवुड

ऐश्वर्या के मोंजारो से 22 किलो वज़न घटाने पर सोहा अली खान ने कही ये बड़ी बात

शारीरिक बदलाव, हार्मोन और ड्रग्स ट्रीटमेंट का जिक्र कर सोहा ने कही ऐसी बात, छिड़ा विवाद
बॉलीवुड

राजपाल यादव वापस खाएंगे जेल की हवा, नहीं मिली जमानत, इस तारीख को अगली सुनवाई

Rajpal Yadav Bail Hearing Updates
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.