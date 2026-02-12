राजपाल यादव पर बॉलीवुड कर रहा मदद का ढोंग? भाई ने खोल दी पोल, बोले- कहां है पैसा…

Rajpal Yadav Brother Questions Financial Help: बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी संकट के कारण सुर्खियों में हैं। 9 करोड़ रुपये की देनदारी से जुड़े मामले में 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। जेल जाने से पहले उनका एक भावुक संदेश भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने आर्थिक तंगी का जिक्र किया था।