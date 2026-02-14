कार्तिक आर्यन सबसे खराब एक्टर, लोग उनपर हंसते हैं…अभिनेता ने दिया बेबाक बयान, बोला तीखा हमला

प्रशांत ने अपने बयान में दर्शकों की सोच की भी बात की। उनका कहना था कि कॉमेडी और अभिनय में बारीक रेखा होती है। अगर दर्शक किरदार के साथ हंस रहे हैं तो वह सफलता है, लेकिन यदि वे कलाकार पर हंस रहे हों तो यह चिंता का विषय हो सकता है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। कुछ लोग इसे ईमानदार राय बता रहे हैं, तो कुछ इसे अनावश्यक आलोचना मान रहे हैं।