14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

O Romeo Box Office Day 2: प्यार वाले दिन ‘रोमियो’ का क्या रहा हाल? जानें दूसरे दिन शाहिद-तृप्ति की फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

O Romeo Box Office Collection Day 2: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 14, 2026

O Romeo Box Office Collection Day 2

O Romeo (सोर्स- IMDb)

O Romeo Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड के इस वैलेंटाइन सीजन की बड़ी फिल्मों में से एक 'ओ रोमियो' 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं और विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म शुरू से ही चर्चा में रही- न सिर्फ अपनी कहानी के कारण बल्कि वैलेंटाइन डे से ठीक पहले रिलीज होने की वजह से भी। अब दूसरे दिन यानी वैलेंटाइन डे पर फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन कैसा रहा, इसके आंकड़े सामने आए हैं।

दूसरे दिन की कुल कमाई (O Romeo Box Office Collection Day 2)

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ‘ओ रोमियो’ ने दूसरे दिन तक खबर लिखे जाने तक 7.28 करोड़ की कमाई कर ली है। पहले दिन फिल्म ने लगभग 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी इन दोनों दिनों को मिलाकर फिल्म ने अभी तक कुल करीब 15.78 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि औसत कमाई मानी जा रही है। हालांकि ये आंकड़े शुरुआती हैं और रविवार के दिन के कलेक्शन के बाद कुल कमाई में और इजाफा होने की उम्मीद है।

कहानी और पृष्ठभूमि

‘ओ रोमियो’ मुंबई के 1990 के दशक के पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब शहर में गैंगस्टर गतिविधियाँ ज़ोरों पर थीं। फिल्म की कहानी हुसैन उस्तरा की किताब “माफिया क्वींस ऑफ मुंबई” पर आधारित बताई जाती है और इसमें शाहिद कपूर ने उस्तरा के किरदार को बेहद अलग अंदाज में निभाया है।

तृप्ति डिमरी फिल्म में अफ्शा नाम के पात्र के रूप में दिखीं, जो प्रेम और संघर्ष की भूमिका में दर्शकों के सामने आई हैं।
फिल्म में इसके अलावा नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, दिशा पटानी, अरुणा ईरानी, फरीदा जलाल जैसे अनुभवी कलाकारों की मौजूदगी ने इसे एक मजबूत स्टारकास्ट प्रदान किया है।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस ट्रेंड

वैलेंटाइन डे वीकेंड पर रिलीज फिल्मों के लिए कपल्स और युवा दर्शकों की भागीदारी अक्सर महत्वपूर्ण होती है। ‘ओ रोमियो’ ने पहले दिन औसत शुरुआत की- लगभग 8.5 करोड़ की कमाई के साथ और दूसरे दिन थोड़ी बढ़त दर्ज की। ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरे और चौथे दिन फिल्म के कलेक्शन में और इजाफा हो सकता है, खासकर यदि वर्ड-ऑफ-माउथ सकारात्मक बनी रहती है। कमजोर प्रतिस्पर्धा वाली फिल्मों के बीच ‘ओ रोमियो’ को मौका मिला है कि वो हफ्ते का पूरा फायदा उठाए।

क्या ये कमाई सफल मानी जाएगी?

जहां एक ओर शुरुआती दो दिनों की कुल कमाई 14 करोड़ के आसपास है, वहीं बड़े बजट और स्टारडम वाले प्रोजेक्ट के लिए इस स्तर की कमाई को अभी औसत दर्जा ही कहा जा सकता है। अगर दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है, तो आगामी दिनों में यह आंकड़ा बढ़ सकता है और फिल्म बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर फूटा फिल्ममेकर का गुस्सा, अशोक पंडित बोले- एक तरफ पुलवामा का दर्द…
बॉलीवुड
Filmmaker Ashok Pandit on India-Pakistan T20 World Cup Match

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 08:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / O Romeo Box Office Day 2: प्यार वाले दिन ‘रोमियो’ का क्या रहा हाल? जानें दूसरे दिन शाहिद-तृप्ति की फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘वैलेंटाइन डे’ पर 73 साल के अभिनेता दलीप ताहिल ने मांगी माफी, बोले- मैं हमेशा प्यार का दुश्मन रहा

Dalip Tahil Valentine Day Post
बॉलीवुड

रणवीर सिंह के बाद पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी की मांग

Himanshi Khurana Lawrence Bishnoi Threat
बॉलीवुड

कार्तिक आर्यन सबसे खराब एक्टर, लोग उनपर हंसते हैं…अभिनेता ने दिया बेबाक बयान, बोला तीखा हमला

Prashant Narayanan On Kartik Aaryan
बॉलीवुड

राजपाल यादव की होरोइन ने खोला बड़ा राज, सेट पर अभिनेता के बर्ताव पर की टिप्पणी

Anusmriti Sarkar On Rajpal Yadav
बॉलीवुड

भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर फूटा फिल्ममेकर का गुस्सा, अशोक पंडित बोले- एक तरफ पुलवामा का दर्द…

Filmmaker Ashok Pandit on India-Pakistan T20 World Cup Match
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.