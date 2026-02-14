O Romeo Box Office Day 1: शाहिद की ‘ओ रोमियो’ ने पहले दिन काटा बवाल, तोड़े अपनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'ओ रोमियो' ने अपने ओपनिंग डे यानी 13 फरवरी शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए 8.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि शाहिद ने अपनी पिछली कई फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। शाहिद की पिछली फिल्म 'देवा' ने पहले दिन 5.50 करोड़, 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने 6.70 करोड़ और 'जर्सी' ने मात्र 3.2 करोड़ की शुरुआत की थी। ऐसे में 'ओ रोमियो' के कलेक्शन ने साबित कर दिया है कि शाहिद और विशाल भारद्वाज की जोड़ी का क्रेज आज भी बरकरार है।