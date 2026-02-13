फ्लॉप के ब्रांड एंबेसडर बने शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के बाद हुईं फुस्स

तृप्ति डिमरी की फिल्में भी बीते कुछ सालों से कुछ खास चली नहीं हैं। अगर 'एनिमल' को छोड़ दें तो उनकी झोली में भी हिट फिल्मों की कमी ही नजर आती है। एनिमल में भी मल्टी स्टारकास्ट थी तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ उन्हीं की मूवी थी। साल 2018 में फिल्म 'लैला-मजनू' से बतौर लीड करियर की शुरुआत करने वालीं तृप्ति डिमरी ने साल 2020 में फिल्म 'बुलबुल' में काम किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई।