13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फ्लॉप के ब्रांड एंबेसडर बने शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के बाद हुईं फुस्स

O Romeo Movie Review: फिल्म 'ओ रोमियो' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हालांकि इससे पहले की फिल्मों की बात करें तो शाहिद-तृप्ति का काफी समय से जादू नहीं चल पाया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 13, 2026

O Romeo Movie Review

Shahid Kapoor-Tripti Dimri (सोर्स- IMDb)

O Romeo Movie Review: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में बड़े-बड़े कलाकारों के कैमियो भी देखने को मिल रहे हैं। फिल्म में विलेन के तौर पर अविनाश तिवारी नजर आते हैं जो पहली बार नेगेटिव शेड में दिखे। फिल्म में कहानी काफी कमजोर और बिना सिर-पैर की स्टोरीलाइन लगती है।

अगर ऐसा कहा जाए कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज ने 'कमीने' और 'हैदर' जैसा मैजिक क्रिएट करने में नाकाम हुए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। अब एक नजर डालते हैं शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के करियर ग्राफ के ऊपर। अगर पिछली कुछ फिल्मों की बात की जाए तो शाहिद और तृप्ति के लिए बॉक्स ऑफिस कुछ अच्छा नहीं रहा है।

फ्लॉप के किंग बने शाहिद? (O Romeo Movie Review)

आखिरी बार शाहिद कपूर की एक ठीक-ठाक फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो साल 2024 में आई 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' थी। हालांकि ब्लॉकबस्टर का तमगा तो इस फिल्म को भी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। लेकिन इसके बाद शाहिद कपूर ने 'बैक टू बैक' फ्लॉप फिल्में ही दी हैं।

साल 2022 में शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी आई थी, इस फिल्म का भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा ही हाल हुआ था। इसके बाद साल 2023 में शाहिद की 'ब्लडी डैडी' आई थी। इस फिल्म को तो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर ही कहा जा सकता है। साल 2025 में शाहिद की 'देवा' को भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था।

तृप्ति की भी नहीं चलीं फिल्में (O Romeo Movie Review)

तृप्ति डिमरी की फिल्में भी बीते कुछ सालों से कुछ खास चली नहीं हैं। अगर 'एनिमल' को छोड़ दें तो उनकी झोली में भी हिट फिल्मों की कमी ही नजर आती है। एनिमल में भी मल्टी स्टारकास्ट थी तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो सिर्फ उन्हीं की मूवी थी। साल 2018 में फिल्म 'लैला-मजनू' से बतौर लीड करियर की शुरुआत करने वालीं तृप्ति डिमरी ने साल 2020 में फिल्म 'बुलबुल' में काम किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई।

साल 2022 में फिल्म काला आई और कब सिनेमाघरों से हट भी गई पता ही नहीं चला। इसके बाद साल 2023 में आई एनिमल। ये फिल्म तृप्ति के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। हालांकि इसके बाद साल 2024 में तृप्ति ने तीन फिल्मों में काम किया। बैड न्यूड, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो और भूल भुलैया 3।

'भूल भुलैया' के बॉक्स ऑफिस पर शानदार आंकड़े आए। ये दीवाली 2024 के मौके पर रिलीज हुई थी और इस फिल्म की सीधी टक्कर अजय देवगन की 'सिंघम अगेन' से हुई थी। बावजूद इसके कार्तिक-तृप्ति की इस फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया था। लेकिन इसके बाद तृप्ति ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म नहीं दी और अब आई है शाहिद के साथ 'ओ रोमियो'

ओ रोमियो का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कितना जादू चला पाती है। एडवांस बुकिंग के आंकड़ों की बात करें तो फिल्म ने रिलीज से पहले करीब 1 से 1.5 लाख टिकट बेचे जिनसे फिल्म की कमाई 3 करोड़ के लगभग रही। अब देखना होगा पहले दिन फिल्म क्या कुछ कमाल कर पाती है।

ये भी पढ़ें

जेल से बाहर आएंगे विक्रम भट्ट और पत्नी श्र्वेतांबरी, करोड़ों की हेराफेरी का है आरोप
बॉलीवुड
राजपाल यादव की तरह ही विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्र्वेतांबरी  जेल में बंद हैं, लेकिन राजपाल यादव को तो नहीं पर विक्रम भट्ट को बेल मिल गई है। इन पर भी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 02:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फ्लॉप के ब्रांड एंबेसडर बने शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के बाद हुईं फुस्स

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव केस पर गोविंद नामदेव ने एक्टर के वकील को लेकर, कही ये बात

Rajpal Yadav case
बॉलीवुड

घर पर फायरिंग के बाद पहली बार दिखे रोहित शेट्टी, कुछ ऐसा था उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा

रोहित शेट्टी घर पर फायरिंग के बाद पहली बार पब्लिक के सामने नजर आए हैं। इस दौरान उनके साथ भारी दामाद में सुरक्षाकर्मी भी नजर आए। पैपराजी को भी उनके पास जाने से मना किया गया।
बॉलीवुड

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रणवीर और रोहित शेट्टी को दी नई धमकी, बोले- पूरे स्टाफ को मौत के घाट उतार देंगे

रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नई धमकी मिली है। इसमें उन्होंने इस बार उनके स्टाफ को निशाना बनाने की बड़ी बात कही है।
बॉलीवुड

O Romeo Review: शाहिद-तृप्ति का चला जादू या लगे बेदम, फिल्म देखने से पहले जान लें ये बातें

O Romeo Movie Review
बॉलीवुड

बैन के बावजूद पाकिस्तान में Dhurandhar की गैरकानूनी बिक्री जारी, मचा बवाल

फिल्म 'धुरंधर'
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.