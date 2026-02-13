O Romeo Review: पकाऊ कहानी, उबाऊ एक्शन और बिना सिर पैर की कॉमेडी, वीकेंड बर्बाद करना है तो देख लें ‘ओ रोमियो’

फिल्म में तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है अफ्शा के रोल में, जहां वो कुछ लोगों को मरवाना चाहती है, इसलिए वो लगातार उस्तरा के पास यही आस लेकर आती रहती है। हालांकि जिन लोगों को अफ्शा मरवाना चाहती है उनके नाम सुनकर उस्तरा उसे वही से भगा देता है। अब आगे फिल्म में पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं, उन्हें अफ्शा क्यों मरवाना चाहती है और क्या उनका कोई कनेक्शन उस्तरा से है या नहीं। इसके लिए आपको फिल्म ही देखनी होगी।