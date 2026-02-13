राजपाल यादव को पैसे मिलने पर केआरके का खुलासा, बोले- देखता हूं सोनू सूद…

राजपाल यादव को 2010 में अपनी डाइरेक्टोरियल फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लगभग 5 करोड़ उधार लेने के कारण समस्या का सामना करना पड़ा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी, जिससे कर्ज बढ़ता गया और ब्याज के साथ वह लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गया। अदालत के निर्देश पर उन्होंने फरवरी में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा क्योंकि वह समय पर देनदारी चुकता नहीं कर पाए।