13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

राजपाल यादव को पैसे मिलने पर केआरके का खुलासा, बोले- देखता हूं सोनू सूद…

KRK On Rajpal Yadav Case: राजपाल यादव को बॉलीवुड सेलेब्स की ओर से मदद मिलने के मुद्दे पर अब केआरके ने एक्स पर पोस्ट किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 13, 2026

KRK On Rajpal Yadav Case

KRK On Rajpal Yadav Case (सोर्स- एक्स)

KRK On Rajpal Yadav Case: बॉलीवुड के चेहरे पर हमेशा हंसी लाने वाले अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों एक गंभीर कानूनी और वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में उन्होंने खुद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है और अब इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है, जिसने मीडिया में खासा हलचल मचा दी है।

क्या है मामला? (KRK On Rajpal Yadav Case)

राजपाल यादव को 2010 में अपनी डाइरेक्टोरियल फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लगभग 5 करोड़ उधार लेने के कारण समस्या का सामना करना पड़ा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी, जिससे कर्ज बढ़ता गया और ब्याज के साथ वह लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गया। अदालत के निर्देश पर उन्होंने फरवरी में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा क्योंकि वह समय पर देनदारी चुकता नहीं कर पाए।

बॉलीवुड के कई स्टार्स आए सामने

जैसे ही राजपाल यादव के जेल जाने की खबर तेजी से फैली वैसे ही सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, गुरमीत चौधरी, और मीका सिंह के मदद देने की बात भी सामने आई। उनके मैनेजमेंट टीम ने मीडिया को बताया कि कई हस्तियों ने कठिन समय में समर्थन का हाथ बढ़ाया है। उनकी दूसरी पत्नी ने भी बॉलीवुड से मदद मिलने पर शुक्रिया जताया।

वित्तीय मदद पर बड़ा विवाद (KRK On Rajpal Yadav Case)

हालांकि अब इस मामले में एक बड़ा बयान सामने आया है। फिल्में और टीवी विवादों के चलते मशहूर फिल्म आलोचक केआरके ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि राजपाल यादव के परिवार को कथित सहायता में से कोई भी पैसा वास्तविक रूप से नहीं मिला है।

केआरके ने अपने पोस्ट में कहा कि राजपाल के भाई ने साफ किया है कि अब तक किसी से कोई धनराशि उनके पास नहीं पहुँची है और जो खबरें आ रही हैं, वे केवल प्रचार के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि परिवार केवल सोनू सूद में भरोसा करता है और उम्मीद है कि वो 1 से 2 करोड़ की मदद करेंगे।

राजपाल के भाई का खुलासा

राजपाल के भाई श्रीपाल यादव ने भी कथित सहायता को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर वास्तव में मदद मिली होती तो उन्हें बताया जाता, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई पैसा नहीं पहुँचा है और यह केवल सोशल मीडिया पर प्रचार की बातें हैं।

बॉलीवुड का समर्थन

बेशक, कई सितारों ने सार्वजनिक रूप से राजपाल यादव के लिए सहायता की पेशकश की है और प्रभावशाली लोगों ने उनके साथ खड़े होने की बात कही है। लेकिन वर्तमान में जो विवाद खड़ा हुआ है वो ये कि कथित सहायता की राशि फैमिली तक नहीं पहुंची, जो एक अलग ही तस्वीर पेश करता है।

ये मामला केवल राजपाल यादव के व्यक्तिगत संघर्ष का ही नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे फिल्म जगत में सहयोग के दावे और वास्तविक सहायता के बीच में एक बड़ा अंतर हो सकता है। सोशल मीडिया पर सपोर्ट और वास्तविक वित्तीय मदद की कहानी में फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसके चलते विवाद और बढ़ता जा रहा है।

क्या आगे क्या होगा?

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे बॉलीवुड से कोई वास्तविक सहायता आएगी या नहीं और क्या राजपाल यादव और उनके परिवार को किसी स्थायी समाधान तक पहुँचने में मदद मिलेगी। इस समय मामला न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मनोरंजन जगत के लिए एक संवेदनशील चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

फ्लॉप के ब्रांड एंबेसडर बने शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के बाद हुईं फुस्स
बॉलीवुड
O Romeo Movie Review

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 05:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजपाल यादव को पैसे मिलने पर केआरके का खुलासा, बोले- देखता हूं सोनू सूद…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कपूर खानदान की बेटी ने एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा रंगे-हाथों, पांच लड़कियों को एक साथ कर रहे थे मैसेज, बोलीं- उसने मुझे झुमके…

Shanaya Kapoor Caught Her Ex Boyfriend
बॉलीवुड

राजपाल यादव केस में 5 करोड़ रुपये का लेनदेन चर्चा में, सामने आया नया नाम

राजपाल यादव केस में 5 करोड़ रुपये का लेनदेन चर्चा में, सामने आया नया नाम
बॉलीवुड

दूसरी लड़की के साथ बेड में मिले…पलाश मुच्छल पर आरोप लगाने वाले पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, स्मृति मंधाना के दोस्त को मिला आदेश

Bombay High Court on Palash Muchchal-Smriti Mandana
बॉलीवुड

एक्टर वीर दास को मिली गंदी-गंदी गालियां, किसने दी कॉमेडियन को धमकी, जानें पूरा मामला

एक्टर वीर दास को मिलीं गंदी-गंदी गालियां, किसने दी कॉमेडियन को धमकी, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड

फ्लॉप के ब्रांड एंबेसडर बने शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के बाद हुईं फुस्स

O Romeo Movie Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.