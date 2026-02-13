राजपाल यादव को पैसे मिलने पर केआरके का खुलासा, बोले- देखता हूं सोनू सूद…

KRK On Rajpal Yadav Case (सोर्स- एक्स)
KRK On Rajpal Yadav Case: बॉलीवुड के चेहरे पर हमेशा हंसी लाने वाले अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों एक गंभीर कानूनी और वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में उन्होंने खुद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है और अब इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है, जिसने मीडिया में खासा हलचल मचा दी है।
राजपाल यादव को 2010 में अपनी डाइरेक्टोरियल फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लगभग 5 करोड़ उधार लेने के कारण समस्या का सामना करना पड़ा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी, जिससे कर्ज बढ़ता गया और ब्याज के साथ वह लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गया। अदालत के निर्देश पर उन्होंने फरवरी में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा क्योंकि वह समय पर देनदारी चुकता नहीं कर पाए।
जैसे ही राजपाल यादव के जेल जाने की खबर तेजी से फैली वैसे ही सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, गुरमीत चौधरी, और मीका सिंह के मदद देने की बात भी सामने आई। उनके मैनेजमेंट टीम ने मीडिया को बताया कि कई हस्तियों ने कठिन समय में समर्थन का हाथ बढ़ाया है। उनकी दूसरी पत्नी ने भी बॉलीवुड से मदद मिलने पर शुक्रिया जताया।
हालांकि अब इस मामले में एक बड़ा बयान सामने आया है। फिल्में और टीवी विवादों के चलते मशहूर फिल्म आलोचक केआरके ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि राजपाल यादव के परिवार को कथित सहायता में से कोई भी पैसा वास्तविक रूप से नहीं मिला है।
केआरके ने अपने पोस्ट में कहा कि राजपाल के भाई ने साफ किया है कि अब तक किसी से कोई धनराशि उनके पास नहीं पहुँची है और जो खबरें आ रही हैं, वे केवल प्रचार के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि परिवार केवल सोनू सूद में भरोसा करता है और उम्मीद है कि वो 1 से 2 करोड़ की मदद करेंगे।
राजपाल के भाई श्रीपाल यादव ने भी कथित सहायता को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर वास्तव में मदद मिली होती तो उन्हें बताया जाता, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई पैसा नहीं पहुँचा है और यह केवल सोशल मीडिया पर प्रचार की बातें हैं।
बेशक, कई सितारों ने सार्वजनिक रूप से राजपाल यादव के लिए सहायता की पेशकश की है और प्रभावशाली लोगों ने उनके साथ खड़े होने की बात कही है। लेकिन वर्तमान में जो विवाद खड़ा हुआ है वो ये कि कथित सहायता की राशि फैमिली तक नहीं पहुंची, जो एक अलग ही तस्वीर पेश करता है।
ये मामला केवल राजपाल यादव के व्यक्तिगत संघर्ष का ही नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे फिल्म जगत में सहयोग के दावे और वास्तविक सहायता के बीच में एक बड़ा अंतर हो सकता है। सोशल मीडिया पर सपोर्ट और वास्तविक वित्तीय मदद की कहानी में फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसके चलते विवाद और बढ़ता जा रहा है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे बॉलीवुड से कोई वास्तविक सहायता आएगी या नहीं और क्या राजपाल यादव और उनके परिवार को किसी स्थायी समाधान तक पहुँचने में मदद मिलेगी। इस समय मामला न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मनोरंजन जगत के लिए एक संवेदनशील चर्चा का विषय बना हुआ है।
