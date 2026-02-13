कपूर खानदान की बेटी ने एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा रंगे-हाथों, पांच लड़कियों को एक साथ कर रहे थे मैसेज, बोलीं- उसने मुझे झुमके…

उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। उन्हें लगा था कि ये सबसे अच्छा रिश्ता था, लेकिन एक दिन में ही सब कुछ बदल गया। जब उन्होंने अपने पार्टनर के फोन से कैब बुक करने के लिए फोन लिया, तो स्क्रीन पर पहली ही लड़की का मैसेज दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने मामले की जड़ तक जाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके पूर्व प्रेमी एक नहीं बल्कि पांच अलग‑अलग महिलाओं से चैट कर रहा था, जो मानो वो सिंगल ही है।