13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कपूर खानदान की बेटी ने एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा रंगे-हाथों, पांच लड़कियों को एक साथ कर रहे थे मैसेज, बोलीं- उसने मुझे झुमके…

Shanaya Kapoor Caught Her Ex boyfriend: कपूर खानदान की लाडली शनाया कपूर ने हाल ही में बताया है कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कैसे उन्हें चीट करते हुए पकड़ा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 13, 2026

Shanaya Kapoor Caught Her Ex Boyfriend

Kapoor Family (सोर्स- एक्स)

Shanaya Kapoor Caught Her Ex Boyfriend: बॉलीवुड की उभरती हुईं अभिनेत्री शनाया कपूर ने हाल ही में अपने रिश्ते को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। अपने पास्ट पर बात करते हुए शनाया ने बताया है कैसे उन्हें प्यार में धोखा मिला है। शनाया ने कहा कि वो पूरी तरह से टूट गई थीं। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।

शनाया का टूटा दिल (Shanaya Kapoor Caught Her Ex Boyfriend)

अपने पॉपुलर पॉडकास्ट रिलेशनशिट एडवाइस' में अपने प्यार और धोखे के अनुभव का एक हैरान कर देने वाला किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि एक बार वो अपने एक्स‑बॉयफ्रेंड के साथ विदेश में छुट्टियां बिता रही थीं, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि वो अपने पार्टनर के फोन में पांच अन्य लड़कियों से चैट कर रहा था- जिससे उनका दिल टूट गया।

शनाया ने एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा रंगे-हाथों

उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। उन्हें लगा था कि ये सबसे अच्छा रिश्ता था, लेकिन एक दिन में ही सब कुछ बदल गया। जब उन्होंने अपने पार्टनर के फोन से कैब बुक करने के लिए फोन लिया, तो स्क्रीन पर पहली ही लड़की का मैसेज दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने मामले की जड़ तक जाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके पूर्व प्रेमी एक नहीं बल्कि पांच अलग‑अलग महिलाओं से चैट कर रहा था, जो मानो वो सिंगल ही है।

अनन्या पांडे ने दी सलाह

शानाया ने बताया कि वो हैरान हो गईं और उन्होंने तुरंत उन चैट्स के स्क्रीनशॉट अपने करीबी दोस्तों को भेज दिए। उनमें से एक अनन्या पांडे थीं, जिन्होंने तुरंत उन्हें सुझाव दिया कि वो वहीं से निकलकर उनके पास आ जाएं। अनन्या ने कहा कि वो काफी करीब हैं और वो ट्रेन पकड़कर आ सकती हैं। लेकिन शानाया ऐसा नहीं कर पाईं।

अगले कुछ दिनों तक शानाया ने अपने अंदर के दर्द को छुपाते हुए सामान्य बर्ताव बनाए रखा। वो बाहर डिनर और सैर‑सपाटे पर जाती रहीं, जबकि उनके मन में विश्वासघात का दर्द लगातार घर कर रहा था।

बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट की ईयरिंग्स

जब आखिरकार उनके एक्स‑पार्टनर को शानाया की खामोशी का एहसास हुआ, तो उन्होंने शानाया को मनाने के लिए एक महंगी ईयररिंग्स गिफ्ट की। शानाया ने इसे मजाक में गिल्टी ईयरिंग्स कहा। उन्होंने ये भी बताया कि वो अब भी वो ईयररिंग्स पहनती हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कमाया है।

करियर की शुरुआत

व्यक्तिगत जीवन की इन बातों के साथ‑साथ शानाया इस समय अपने नए फिल्म 'तू या मैं' के प्रचार में बिजी हैं, जो आज ही रिलीज हुई है। फिल्म को रिव्यू ठीक-ठाक ही मिले हैं। अब देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखा पाती है।

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव को पैसे मिलने पर केआरके का खुलासा, बोले- देखता हूं सोनू सूद…
बॉलीवुड
KRK On Rajpal Yadav Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Feb 2026 06:29 pm

Published on:

13 Feb 2026 06:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कपूर खानदान की बेटी ने एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा रंगे-हाथों, पांच लड़कियों को एक साथ कर रहे थे मैसेज, बोलीं- उसने मुझे झुमके…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव को पैसे मिलने पर केआरके का खुलासा, बोले- देखता हूं सोनू सूद…

KRK On Rajpal Yadav Case
बॉलीवुड

राजपाल यादव केस में 5 करोड़ रुपये का लेनदेन चर्चा में, सामने आया नया नाम

राजपाल यादव केस में 5 करोड़ रुपये का लेनदेन चर्चा में, सामने आया नया नाम
बॉलीवुड

दूसरी लड़की के साथ बेड में मिले…पलाश मुच्छल पर आरोप लगाने वाले पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, स्मृति मंधाना के दोस्त को मिला आदेश

Bombay High Court on Palash Muchchal-Smriti Mandana
बॉलीवुड

एक्टर वीर दास को मिली गंदी-गंदी गालियां, किसने दी कॉमेडियन को धमकी, जानें पूरा मामला

एक्टर वीर दास को मिलीं गंदी-गंदी गालियां, किसने दी कॉमेडियन को धमकी, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड

फ्लॉप के ब्रांड एंबेसडर बने शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के बाद हुईं फुस्स

O Romeo Movie Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.