जेल में कैदियों को हंसा रहे राजपाल यादव…, इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता बोले- ये बुरा समय है

इवेंट में ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत करते हुए अखिलेंद्र मिश्रा ने कहा कि मुश्किल समय में भी राजपाल यादव का मौलिक स्वभाव जस का तस बना हुआ है। वो जहां भी रहते हैं, लोगों को हंसाने का कार्य जारी रखते हैं और जेल में भी कैदियों के बीच अपनी हास्य-कुशलता से माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बात तो नहीं हुई है राजपाल से लेकिन वो जेल में कैदियों को हंसाने का ही काम कर रहे हैं।