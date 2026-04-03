‘उसने मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की’, दिव्या दत्ता ने ‘ईव टीजिंग’ पर किया शॉकिंग खुलासा, बोलीं- मां ने हिम्मत दिखाई

अभिनेत्री ने बताया कि एक बार उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी बहन के साथ खड़े एक युवक का बर्ताव ठीक नहीं लग रहा है। एक्ट्रेस की मानें तो वो शख्स उनकी बहन के बट पर चूंटी काटने वाला था। स्थिति को समझते ही उन्होंने बिना देर किए तुरंत हस्तक्षेप किया और उस युवक को रोक दिया। उनके अनुसार उस समय उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि इतनी हिम्मत कहां से आई, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि यह साहस उन्हें अपनी मां की परवरिश से मिला था। इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए आगे आए और वह युवक वहां से भाग गया।