वैभव सूर्यवंशी पर कंगना रनौत की एक बात लोगों को नहीं आई रास, यूजर्स बोले- वो आदमी नहीं बच्चा है

Kangana Ranaut On Vaibhav Suryavanshi: क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है- वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल की उम्र में भारतीय टीम तक पहुंचने वाले इस युवा खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी कल्पना लाखों बच्चे करते हैं। लेकिन जितनी तेजी से उनकी तारीफ हो रही है, उतनी ही तेजी से उन पर उम्मीदों का पहाड़ भी खड़ा किया जा रहा है।