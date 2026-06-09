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‘रावण का साम्राज्य टिक ना सका’, खान सर ने जब ठुकराया 107 करोड़ का ऑफर, गिरफ्तारी पर रोक के बाद पुराना बयान वायरल

Khan Sir Firing Case Updates: पटना के टीचर फैजल खान और सोशल मीडिया पर खान सर के नाम से मशहूर शिक्षक के लिए बड़ी राहत आई है। इसी बीच उनका एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 09, 2026

Khan Sir Firing Case Updates

Khan Sir Firing Case Updates (सोर्स- एक्स)

Khan Sir Firing Case Updates: पटना के चर्चित शिक्षक और लाखों छात्रों के पसंदीदा मेंटर फैजल खान उर्फ खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी पढ़ाई नहीं, बल्कि एक कानूनी मामला है। पटना की एक अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज फायरिंग केस में फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। हालांकि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला आना बाकी है।

कम कीमत पर छात्रों को पढ़ाने के लिए मशहूर

खान सर का नाम आज देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिना जाता है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी उतनी ही संघर्षपूर्ण है जितनी प्रेरणादायक। साधारण परिवार से आने वाले खान सर ने अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना किया। छात्र जीवन में उन्होंने उन मुश्किलों को करीब से देखा, जिनसे लाखों गरीब विद्यार्थी गुजरते हैं। यही वजह है कि जब उन्हें सफलता मिली तो उन्होंने शिक्षा को कम कीमत पर छात्रों तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

107 करोड़ का ऑफर ठुकरा चुके खान सर

कुछ समय पहले कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे खान सर ने बातचीत के दौरान अपने जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया कि एक समय उन्हें एक बड़ी एजुकेशन कंपनी की ओर से 107 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया था। यह प्रस्ताव उनके साथ जुड़कर संस्थान की फीस और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया था। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

खान सर का कहना था कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उन्हें याद था कि कैसे हजारों छात्र महंगी कोचिंग और शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते। इसी सोच के चलते उन्होंने कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का रास्ता चुना। उनका मानना है कि शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर वर्ग के छात्र को समान अवसर मिलना चाहिए।

फायरिंग मामले में मिली राहत

इस बीच फायरिंग मामले में मिली अदालत की राहत ने उनके समर्थकों को राहत जरूर दी है। अदालत ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, जिससे खान सर को कानूनी प्रक्रिया के दौरान अस्थायी सुरक्षा मिली है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी।

खान सर की नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी अनुमानित कुल नेट वर्थ 5 से 20 करोड़ रुपये के बीच है। आज खान सर के यूट्यूब पर 25.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।

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Published on:

09 Jun 2026 10:42 am

Hindi News / Entertainment / ‘रावण का साम्राज्य टिक ना सका’, खान सर ने जब ठुकराया 107 करोड़ का ऑफर, गिरफ्तारी पर रोक के बाद पुराना बयान वायरल

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