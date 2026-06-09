‘रावण का साम्राज्य टिक ना सका’, खान सर ने जब ठुकराया 107 करोड़ का ऑफर, गिरफ्तारी पर रोक के बाद पुराना बयान वायरल

खान सर का नाम आज देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिना जाता है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी उतनी ही संघर्षपूर्ण है जितनी प्रेरणादायक। साधारण परिवार से आने वाले खान सर ने अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना किया। छात्र जीवन में उन्होंने उन मुश्किलों को करीब से देखा, जिनसे लाखों गरीब विद्यार्थी गुजरते हैं। यही वजह है कि जब उन्हें सफलता मिली तो उन्होंने शिक्षा को कम कीमत पर छात्रों तक पहुंचाने का संकल्प लिया।