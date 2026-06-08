38 साल के हरियाणवी सिंगर की हुई मौत, हार्ट अटैक के चलते पेप्सी शर्मा ने गवाई जान

Haryanvi Singer Pepsi Sharma Passed Away: हरियाणवी संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लोकगीतों और देसी गायकी के लिए पहचाने जाने वाले लोकप्रिय हरियाणवी गायक पेप्सी शर्मा का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके अचानक दुनिया छोड़ जाने की खबर ने संगीत प्रेमियों और मनोरंजन जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी।