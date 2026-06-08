38 साल के हरियाणवी सिंगर की हुई मौत, हार्ट अटैक के चलते पेप्सी शर्मा ने गवाई जान

Haryanvi Singer Pepsi Sharma Passed Awayx (सोर्स- एक्स)
Haryanvi Singer Pepsi Sharma Passed Away: हरियाणवी संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लोकगीतों और देसी गायकी के लिए पहचाने जाने वाले लोकप्रिय हरियाणवी गायक पेप्सी शर्मा का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके अचानक दुनिया छोड़ जाने की खबर ने संगीत प्रेमियों और मनोरंजन जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी।
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को पेप्सी शर्मा अपने घर पर थे, तभी उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। परिवार और करीबी लोगों ने उनकी हालत बिगड़ती देख तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी रही और आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली।
उनके निधन की खबर सामने आते ही हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसक और साथी कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
पेप्सी शर्मा उन कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने हरियाणवी लोकसंगीत को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी आवाज में देसी मिट्टी की खुशबू और लोक संस्कृति की झलक साफ महसूस होती थी। यही वजह थी कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक उनके गीतों को पसंद किया जाता था।
हरियाणवी लोकगीतों के जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। उनकी गायकी में पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक प्रस्तुति का अनोखा मेल देखने को मिलता था, जिसने उन्हें अलग पहचान दिलाई।
सिर्फ 38 साल की उम्र में एक लोकप्रिय कलाकार का यूं अचानक चले जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर लगातार भावुक संदेश साझा कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी पसंदीदा आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है।
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