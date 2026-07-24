दिग्गज अभिनेत्री ने मंगवाया खाने का पैकेट, अंदर से निकली बिल्ली की गंदगी, अनीता कंवल ने उठाए फूड सेफ्टी पर गंभीर सवाल

Anita Kanwal Cat Excreta: खाने-पीने की पैक्ड चीजों को लोग आमतौर पर सुरक्षित मानकर खरीदते हैं, लेकिन अगर किसी सीलबंद पैकेट के अंदर ऐसी संदिग्ध वस्तु मिल जाए जिसे देखकर ही घिन आ जाए, तो यह किसी भी ग्राहक के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसा ही दावा वरिष्ठ टीवी अभिनेत्री अनीता कंवल ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि एक मशहूर स्नैक ब्रांड के सीलबंद सोया स्टिक्स पैकेट के भीतर उन्हें बिल्ली के मल जैसी दिखाई देने वाली वस्तु मिली। इस घटना के बाद उन्होंने संबंधित कंपनी से जवाब मांगा है और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है।