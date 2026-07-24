दिग्गज अभिनेत्री ने मंगवाया खाने का पैकेट, अंदर से निकली बिल्ली की गंदगी, अनीता कंवल ने उठाए फूड सेफ्टी पर गंभीर सवाल

अनीता कंवल ने खाने में बिल्ली के मल होने का किया दावा (सोर्स- Instagram/anitakanwal_actor)
Anita Kanwal Cat Excreta: खाने-पीने की पैक्ड चीजों को लोग आमतौर पर सुरक्षित मानकर खरीदते हैं, लेकिन अगर किसी सीलबंद पैकेट के अंदर ऐसी संदिग्ध वस्तु मिल जाए जिसे देखकर ही घिन आ जाए, तो यह किसी भी ग्राहक के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसा ही दावा वरिष्ठ टीवी अभिनेत्री अनीता कंवल ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि एक मशहूर स्नैक ब्रांड के सीलबंद सोया स्टिक्स पैकेट के भीतर उन्हें बिल्ली के मल जैसी दिखाई देने वाली वस्तु मिली। इस घटना के बाद उन्होंने संबंधित कंपनी से जवाब मांगा है और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है।
अनीता कंवल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि वह स्नैक खा रही थीं। इसी दौरान जब उन्होंने पैकेट के अंदर हाथ डाला तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर वह हैरान रह गईं। अभिनेत्री का दावा है कि पहली नजर में यह बिल्ली के मल जैसी प्रतीत हुई। उन्होंने कहा कि यदि यह सच साबित होता है तो यह बेहद गंभीर लापरवाही का मामला है।
वीडियो में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोग बड़े भरोसे के साथ नामी कंपनियों के उत्पाद खरीदते हैं। ऐसे में अगर पैकेजिंग के बावजूद इस तरह की चीज सामने आए तो यह केवल एक ग्राहक की शिकायत नहीं, बल्कि लाखों उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन जाता है।
अभिनेत्री ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह संबंधित उत्पाद जांच के लिए उपलब्ध कराने को तैयार हैं। उनका मानना है कि पूरे मामले की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पैकेट में मिली वस्तु क्या थी और यह वहां तक कैसे पहुंची।
उन्होंने यह चिंता भी जताई कि ऐसे उत्पाद अक्सर छोटे बच्चों को भी दिए जाते हैं। यदि किसी बच्चे ने अनजाने में इसे खा लिया होता तो गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा हो सकती थी। इसी वजह से उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक सावधानी बरतें।
वीडियो के साथ लिखे गए संदेश में अनीता कंवल ने संबंधित स्नैक ब्रांड को टैग करते हुए कहा कि एक प्रतिष्ठित कंपनी होने के नाते उसे इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखना किसी भी खाद्य कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और ऐसे मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है।
अभिनेत्री ने अपने फॉलोअर्स से भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील की, ताकि अगर वास्तव में कोई गंभीर लापरवाही हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो सके।
अनीता कंवल लंबे समय से भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-माना नाम रही हैं। उन्होंने 'चाणक्य', 'शांति' और बच्चों के लोकप्रिय शो 'सोनपरी' जैसे धारावाहिकों में अहम भूमिकाएं निभाईं। 'बनेगी अपनी बात' में उनके निभाए गए मिसेज सेठ के किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 1993 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म कभी हां कभी ना से बड़े पर्दे पर कदम रखा था।
फिलहाल अभिनेत्री का दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि संबंधित कंपनी या खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस मामले पर आधिकारिक जांच रिपोर्ट या विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह स्पष्ट होना अभी बाकी है कि पैकेट में मिली वस्तु वास्तव में क्या थी। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।
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