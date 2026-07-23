‘हर दिन करोड़ों का खर्च?’ Welcome To The Jungle के सेट पर 50 वैनिटी वैन देख तुषार कपूर का बड़ा बयान

तुषार कपूर ने बताया कि जब उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई थी, तब वो लंदन में थे। शुरुआत में उन्हें 34 स्टार्स वाली इस फिल्म को लेकर थोड़ा शक था, लेकिन कहानी और अपने किरदार को समझने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। उनके मुताबिक, अहमद खान पर भरोसा ही इस फिल्म से जुड़ने की सबसे बड़ी वजह बना। बता दें, शूटिंग के माहौल को याद करते हुए तुषार ने कहा कि सेट किसी फिल्म यूनिट से ज्यादा कॉलेज कैंटीन जैसा लगता था। इतने सारे स्टार्स एक साथ मौजूद रहते थे कि हर दिन किसी बड़ी पार्टी जैसा माहौल बन जाता था। उनके मुताबिक, ये पुराने दौर की उन फिल्मों की याद दिलाता था जिनमें एक साथ कई बड़े सितारे नजर आते थे।