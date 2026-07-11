200 करोड़ की ‘Dhamaal 4’ ने पहले दिन कमाए 13.75 करोड़, नहीं तोड़ सकी ‘वेलकम टू द जंगल’ का ओपनिंग डे रिकॉर्ड

फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें, तो अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर जैसे कई स्टार रोल में नजर आए हैं। लंबे समय बाद एक बार फिर इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शकों में उत्साह देखने को मिला। बता दें, फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये है। ऐसे में सिर्फ अच्छी ओपनिंग फिल्म की सफलता तय नहीं करेगी। बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए फिल्म को शनिवार और रविवार को बड़ी छलांग लगानी होगी। साथ ही आने वाले दिनों में पॉजीटिव वर्ड ऑफ माउथ भी इसकी कमाई में लीड रोल में है।