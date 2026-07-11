Ikka Movie Review: सनी देओल की एंट्री दमदार, लेकिन ‘इक्का’ नहीं छोड़ पाई छाप! आखिर क्यों दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई मूवी

करीब 3 दशक बाद सनी देओल एक बार फिर वकील की भूमिका में नजर आते हैं। उनके अभिनय में ईमानदारी दिखती है, लेकिन कमजोर लेखन उनके किरदार को मजबूती नहीं दे पाता। अक्षय खन्ना अपने किरदार में प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रोल भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाती हैं, हालांकि उन्हें भी सीमित अवसर मिलते हैं।