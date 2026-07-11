‘क्या तुम जिंदगी भर आकांक्षा खन्ना बनी रहोगी?’, तलाक की खबर से 5 महीने पहले गौरव ने घुटनों पर बैठकर वाइफ को किया था प्रपोज

सेलिब्रेशन में दुबई में फेरारी की सवारी और उसके बाद एक रोमांटिक कैंडललाइट डिनर शामिल था, जिसे गौरव ने खूबसूरती से सजाए गए कबाना में गुपचुप तरीके से प्लान किया था। गौरव ने उन्हें सरप्राइज देते हुए कहा, "तुम हमेशा लोगों से कहती हो कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने ही रोमांटिक होता हूं।" फिर उन्होंने बताया कि आकांक्षा अक्सर शिकायत करती थीं कि शादी के नौ सालों में उन्होंने कभी उन्हें ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया। एक घुटने पर बैठकर उन्होंने कहा, "तो मैंने सोचा, क्यों न आज ही कर दूं? आकांक्षा चमोला, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्या तुम जिंदगी भर आकांक्षा खन्ना बनी रहोगी?" जिसके जवाब में आकांक्षा ने कहा, "हां, मैं बनूंगी।" इसके साथ ही इस सरप्राइज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "शादी के नौ सालों में ये दूसरी बार है जब गौरव ने मुझे सरप्राइज दिया और सच में इम्प्रेस किया।"