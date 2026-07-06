Lock Upp में टूटा सुनीता आहूजा का सब्र का बांध, खाने को लेकर भड़कीं, बोलीं- ‘सूप का टेस्ट गाय के पेशाब जैसा है’

कुछ दिन पहले, सुनीता ने HT से रियलिटी शो करने के अपने फैसले के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, “मैंने नेटफ्लिक्स और एकता की वजह से शो के लिए हां कहा। मुझे एकता पसंद हैं और मुझे पता है कि वो मेरी बहुत बड़ी फैन हैं और मैं नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी फैन हूं। मैं खुद को जानती हूं। मुझे लगता है कि मैं सबसे दोस्ती करूंगी, खासकर उनसे जो ईमानदार हैं क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूं। मुझे पता है कि मैं सबसे सीनियर कंटेस्टेंट होऊंगी। शो में सच या सजा का आउटलाइन है। जो सच नहीं बोलेगा, उससे सजा तो मिलेगी।” उन्होंने कहा, “मैं अंदर एन्जॉय करने जा रही हूं। हां, प्रेशर है लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। जब मैं लॉक अप के अंदर रहूंगी तो मुझे अपने बच्चे, मां, कुत्ते, स्टाफ और मंदिर की याद आएगी।”