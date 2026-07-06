Lock Upp में टूटा सुनीता आहूजा का सब्र का बांध, खाने को लेकर भड़कीं, बोलीं- ‘सूप का टेस्ट गाय के पेशाब जैसा है’

Lock Upp में फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा। (फोटो सोर्स: @thesunitaahuja)
Sunita Ahuja Cries in Lock Upp: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किया जा रहा नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो Lock Upp सीजन 2 सुर्खियां बटोर रहा है और नेटफ्लिक्स के टॉप ट्रेंडिंग शोज की लिस्ट में टॉप पर है। इस शो में एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी एक कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन शो के लेटेस्ट एपिसोड में वो रो पड़ीं और कहा कि वह अब शो में नहीं रह सकतीं। आइए जानते हैं कि क्या हुआ…
सुनीता आहूजा सातवें दिन भेजे गए खाने के सामान पर गुस्सा हो गईं और उन्होंने खाने से मना कर दिया, क्योंकि कई दूसरे कंटेस्टेंट ने भी नहीं खाया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनमें से कुछ विरोध नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस तरह गुमराह किया जा रहा है। सुनीता ने गाली-गलौज करते हुए कहा, “क्या अब हमें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? आप सभी को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मेरे सभी बच्चे भी भूखे हैं। सूप का स्वाद गाय के पेशाब जैसा है।”
अगली सुबह, सुनीता ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि मैं ठीक-ठाक बन रही हूं और अपनी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब फुटेज के लिए करो। मैं आज यहां से जाना चाहती हूं! मेरा बस हो गया। मेरे को गोविंदा (जिसे वो ची ची कहती हैं) मना कर रहा था, मत जा मत जा… जब जब मैंने उसकी बात नहीं मानी, मुझे तकलीफ हुई है। मैं यहां रहना भी नहीं चाहती।”
घर वालों से नाश्ता पाने के लिए कुछ सवालों के सही जवाब देने को कहा गया। सुनीता ने हिस्सा लेने से मना कर दिया और कहा कि वो शो छोड़ना चाहती हैं, और फूट-फूट कर रोने लगीं। राम कपूर, जिन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, ने उन्हें दिलासा दिया। जबकि उन्होंने नाश्ता करने से भी मना कर दिया और कहा कि वो बीमार पड़ जाएगी और तभी उसे शो से निकाला जाएगा। इसके आगे सुनीता ने कहा, “क्या वो हमें कचरा समझते हैं?”
बाद में सुनीता आहूजा ने रितेश देशमुख को अपनी चिंताएं बताईं और फूट-फूट कर रोने लगी और कहा कि वो शो छोड़कर अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं। रितेश ने उनको गले लगाते हुए दिलासा दिया और कहा कि वो बाद में इस बारे में उससे डिटेल में बात करेंगे। टास्क खत्म होने के बाद सुनीता को वापस जेल के अंदर भेज दिया गया।
कुछ दिन पहले, सुनीता ने HT से रियलिटी शो करने के अपने फैसले के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, “मैंने नेटफ्लिक्स और एकता की वजह से शो के लिए हां कहा। मुझे एकता पसंद हैं और मुझे पता है कि वो मेरी बहुत बड़ी फैन हैं और मैं नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी फैन हूं। मैं खुद को जानती हूं। मुझे लगता है कि मैं सबसे दोस्ती करूंगी, खासकर उनसे जो ईमानदार हैं क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूं। मुझे पता है कि मैं सबसे सीनियर कंटेस्टेंट होऊंगी। शो में सच या सजा का आउटलाइन है। जो सच नहीं बोलेगा, उससे सजा तो मिलेगी।” उन्होंने कहा, “मैं अंदर एन्जॉय करने जा रही हूं। हां, प्रेशर है लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। जब मैं लॉक अप के अंदर रहूंगी तो मुझे अपने बच्चे, मां, कुत्ते, स्टाफ और मंदिर की याद आएगी।”
सुनीता अक्सर अपने बिना फिल्टर वाले कमेंट्स से सुर्खियां बटोरती हैं। अपने YouTube चैनल पर, वो अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियां भी शेयर करती हैं, मंदिर जाती हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बात करती हैं। गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं- टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। सुनीता ने पिछले कुछ सालों में उलटी-सीधी बातें पब्लिक में कही हैं, कभी-कभी इशारा किया कि बेवफाई की वजह से उनकी शादी में दर्द हुआ। शो में, उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी कमेंट्स किए।
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