‘अगर डैडी को कुछ हो जाता’, रियलिटी शो में सोहेल खान का इमोशनल खुलासा, बोले- ‘मेरा दिल बैठ गया था’

फिर उन्होंने उस समय को याद किया जब उनके पिता अस्पताल में भर्ती थे। अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए सोहेल ने कहा, "जब कुछ महीने पहले मेरे पिता बीमार पड़े और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वो सेमी-कोमा में चले गए थे और मैं अस्पताल में उनके साथ ही था। मेरा दिल बैठ गया था। और डॉक्टर ने कहा कि आप उन्हें खो सकते हैं। मेरे माता-पिता मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। अगर डैडी को कुछ हो गया, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा। मेरे लिए, मेरे मम्मी-पापा ही मेरी जिंदगी हैं।"