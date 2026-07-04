‘मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना’, Alliance में एंट्री करते ही सोहेल खान ने दे डाली सबको वॉर्निंग

कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किया जाने वाला, अलायंस एक स्ट्रेटेजी-बेस्ड रियलिटी गेम शो है जिसमें 16 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने शुरू में जोड़ियों में कॉम्पिटिशन में एंट्री की थी। हालांकि, जोड़ियों को पहले ही एपिसोड में अलग कर दिया गया और चार अलग-अलग अलायंस में बांट दिया गया। हर हफ्ते, अलायंस टॉप पोजीशन पक्की करने और एलिमिनेशन से बचने के लिए कई फिजिकल और स्ट्रेटेजिक टास्क में मुकाबला करते हैं। कंटेस्टेंट्स को बदलते अलायंस और अचानक आने वाले ट्विस्ट से निपटने के लिए टीमवर्क, स्ट्रेटजी और भरोसे पर भरोसा करना होता है। हर हफ्ते, दो कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते हैं, जबकि दो नए वाइल्डकार्ड एंट्री गेम में शामिल होते हैं, ताकि कॉम्पिटिशन अनप्रेडिक्टेबल बना रहे। बता दें कि इस शो का विनर को 50 लाख रुपये का कैश प्राइज मिलेगा।