‘मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना’, Alliance में एंट्री करते ही सोहेल खान ने दे डाली सबको वॉर्निंग

Alliance में सोहेल खान की धमाकेदार एंट्री। (फोटो सोर्स: primevideoin)
Sohail Khan Alliance Wildcard Entry: एक्टर-फिल्ममेकर और सलमान खान के भाई सोहेल खान दर्शकों को अपना एक ऐसा रूप दिखाने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने पहले शायद ही कभी देखा हो। प्राइम वीडियो के अलायंस के साथ अपने रियलिटी शो में डेब्यू करते हुए, सोहेल ने अपनी पर्सनल लाइफ में आए उतार-चढ़ाव के बारे में बताया, साथ ही यह भी साफ किया कि वो खुद को कम नहीं आंकना चाहते। शो को अपना असली रूप दिखाने का मौका बताते हुए, एक्टर ने कहा कि दर्शक आखिरकार "असली सोहेल खान" को देख पाएंगे, जो किसी भी लेबल या पहले से बनी सोच के विपरीत होगा।
जैसे ही सोहेल कुणाल खेमू के रियलिटी शो अलायंस में आए, उन्होंने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों और उनसे निपटने के अपने तरीके के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मुझे इस पर रोना और आगे बढ़ना पसंद नहीं है।"
सोहेल खान ने अपने को-कंटेस्टेंट्स को भी एक मेसेड देतेहुए कहा, "लोगों को लगता है मैं सॉफ्ट हूं, अपने में रहता हूं। मेरे साथ उंगली करने की कोशिश मत करना, वरना सोहेल खान जाग जाएगा। कोई टैग नहीं, कोई बोझ नहीं। जब आप ये शो देखेंगे, तो आपको असली सोहेल खान दिखेगा।"
प्राइम वीडियो पर आ रहे शो Alliance को होस्ट कर रहे बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू ने सोहेल का स्वागत किया, और सोहेल ने घर में घुसते ही उन्हें गले लगाकर बधाई दी। शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेने के बारे में बात करते हुए, सोहेल ने कहा कि ये उनके करियर का पहला रियलिटी शो है जिसके जरिए वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे।
सोहेल के शो में आने से बाकी कंटेस्टेंट को एक जोर का झटका लगा, कई लोग उन्हें कॉम्पिटिशन में शामिल होते देखकर एक्साइटेड दिखे। सोहेल के वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने से घर के अंदर का माहौल बदलने की उम्मीद है। उनके साथ, इन्फ्लुएंसर वृद्धि पटवा और आगू स्टेनली चिएडोजी भी वाइल्डकार्ड एंट्री के तौर पर शो में शामिल हुए हैं, जिससे चल रहे गेम में नया कॉम्पिटिशन जुड़ गया है।
घर में एंट्री करने से पहले, सोहेल खान ने पैपराजी से बात की और उनसे सपोर्ट मांगा, उन्होंने कहा कि वो नर्वस तो हैं लेकिन एक्साइटेड भी हैं क्योंकि पहली बार वो किसी रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे हैं। जानकरी के लिए बता दें कि सोहेल ने वंशज सिंह की जगह ली है, जो लेटेस्ट एपिसोड में एलिमिनेट हो गए थे। इससे पहले, एक्टर और पॉलिटिशियन रवि किशन भी अपने काम के कमिटमेंट्स की वजह से अपनी मर्जी से शो से बाहर हो गए थे।
कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किया जाने वाला, अलायंस एक स्ट्रेटेजी-बेस्ड रियलिटी गेम शो है जिसमें 16 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने शुरू में जोड़ियों में कॉम्पिटिशन में एंट्री की थी। हालांकि, जोड़ियों को पहले ही एपिसोड में अलग कर दिया गया और चार अलग-अलग अलायंस में बांट दिया गया। हर हफ्ते, अलायंस टॉप पोजीशन पक्की करने और एलिमिनेशन से बचने के लिए कई फिजिकल और स्ट्रेटेजिक टास्क में मुकाबला करते हैं। कंटेस्टेंट्स को बदलते अलायंस और अचानक आने वाले ट्विस्ट से निपटने के लिए टीमवर्क, स्ट्रेटजी और भरोसे पर भरोसा करना होता है। हर हफ्ते, दो कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते हैं, जबकि दो नए वाइल्डकार्ड एंट्री गेम में शामिल होते हैं, ताकि कॉम्पिटिशन अनप्रेडिक्टेबल बना रहे। बता दें कि इस शो का विनर को 50 लाख रुपये का कैश प्राइज मिलेगा।
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