‘The Alliance’ से एग्जिट के बाद Ravi Kishan का पहला पब्लिक अपीयरेंस, पैपराजी ने कहा- ‘अलायंस के बादशाह’

लेटेस्ट एपिसोड में, रवि कंटेस्टेंट को फेयरवेल देते समय इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा, "आज तक मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे हैं। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। मुझे इस शो में जिसके लिए मैं आया था, वो मैंने किया। अब मेरी ड्यूटी का कॉल आ गया है। जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं वापस गोरखपुर जा रहा हूं। वहीं रहता हूं मैं।" उनके दिल को छू लेने वाले भाषण ने कई कंटेस्टेंट को इमोशनल कर दिया, और कई उन्हें अलविदा कहते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे।