‘The Alliance’ से एग्जिट के बाद Ravi Kishan का पहला पब्लिक अपीयरेंस, पैपराजी ने कहा- ‘अलायंस के बादशाह’

'अलायंस के बादशाह' कहे जाने पर मुस्कुराए रवि किशन। (फोटो सोर्स: @The_Drama_Dose)
Ravi Kishan The Alliance: एक्टर-पॉलिटिशियन रवि किशन ने अपनी बेटी रिव्वा किशन के साथ कुणाल खेमू के रियलिटी शो 'The Alliance' में शामिल होकर फैंस को सरप्राइज दिया। हालांकि, उनकी मौजूदगी को कंटेस्टेंट और फैंस दोनों ने खूब पसंद किया, लेकिन शो के लेटेस्ट एपिसोड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया, जिसमें रवि को बताया गया कि वो अब शो का हिस्सा नहीं रहेंगे और उन्हें तुरंत शो छोड़ना होगा।
जानकारी के लिए बता दें कि शो से रवि किशन के जाने की घोषणा छठे एपिसोड में उस वक्त हुई जब सिस्टम ने एक मैसेज दिया, जिसमें लिखा था, "रवि जी, ड्यूटी कॉल्स! सिस्टम को मैसेज आया है। आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। इसलिए, आपको इसी वक्त हेडक्वार्टर को अलविदा बोलना होगा।" इस ऐलान को सुनकर सभी कंटेस्टेंट हैरान रह गए, जिसके बाद रवि ने घर से बाहर निकलने से पहले एक इमोशनल फेयरवेल स्पीच दी।
इमोशनल होकर शो से बाहर निकलने के बाद, मंगलवार, 30 जून को रवि किशन मुंबई में एक इवेंट में पहली बार पब्लिक में दिखे। पैपराजी के लिए पोज देते समय, सबने उनकी तारी की, कुछ फोटोग्राफर्स ने उन्हें "अलायंस के बादशाह" कहा, जिसे सुनकर एक्टर खिलखिलाकर मुस्कुराए।
लेटेस्ट एपिसोड में, रवि कंटेस्टेंट को फेयरवेल देते समय इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा, "आज तक मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे हैं। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। मुझे इस शो में जिसके लिए मैं आया था, वो मैंने किया। अब मेरी ड्यूटी का कॉल आ गया है। जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं वापस गोरखपुर जा रहा हूं। वहीं रहता हूं मैं।" उनके दिल को छू लेने वाले भाषण ने कई कंटेस्टेंट को इमोशनल कर दिया, और कई उन्हें अलविदा कहते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे।
अलायंस में टेलीविजन, फिल्म, डिजिटल एंटरटेनमेंट, गेमिंग और सोशल मीडिया से आठ सेलिब्रिटी जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। शो में कंटेस्टेंट्स के तौर पर रवि किशन और रीवा किशन, डेजी शाह, पायल धारे और सबी सूरी, और जैद दरबार, नीति टेलर और रूही दोसानी, निखिल चिनप्पा और मिनी माथुर, वंशज सिंह और डॉली जावेद, कुशाल टंडन और अर्सलान गोनी, अरमान खेरा और डेलबर आर्य ने हिस्सा लिया है।
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