‘मिर्जापुर’ फेम अली फजल थे ‘The Godfather’ एक्टर Al Pacino के दीवाने, हॉस्टल में लगाते थे उनकी फिल्मों की लिस्ट

Ali Fazal Al Pacino Meeting: राख और मिर्जापुर जैसी धुआंधार वैबसीरीज में अपने जबरदस्त अभिनय का जलवा दिखा चुके एक्टर अली फजल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मिर्जापुर द मूवी को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अली फजल के हुनर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में, उन्होंने कई बड़े इंटरनेशनल स्टार्स के साथ भी काम किया है, इनमें “विक्टोरिया एंड अब्दुल” में डेम जूडी डेंच और “फ्यूरियस 7” में विन डीजल से लेकर एक्शन थ्रिलर “कंधार” में जेरार्ड बटलर तक। हाल ही में एक इंटरव्यू में अली ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब वो गॉड फादर एक्टर अल पचीनो से आमने-सामने मिले, तो वो Starstruck (किसी बड़े स्टार को देखकर हैरान रह जाना) हो गए।