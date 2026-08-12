“टॉम क्रूज को है मुझ पर क्रश, भेजते हैं मैसेज” द ट्रेटर्स 2′ में मल्लिका शेरावत का बड़ा खुलासा

मल्लिका ने कहा, "हमेशा हर किसी को मुझ पर ही क्रश रहा है। हाल ही में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को भी मुझ पर क्रश हुआ है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं। अगर अभी मेरे पास मेरा फोन होता, तो मैं आपको उनके वो वीडियो दिखाती जो उन्होंने मुझे भेजे हैं।" जब उनसे पूछा गया कि टॉम किस तरह के वीडियो भेजते हैं, तो मल्लिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह तब के वीडियो हैं जब दोनों ने एक साथ पार्टी की थी और टॉम बहुत ही शानदार इंसान हैं।" हालांकि, मल्लिका के इस दावे पर टॉम क्रूज या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।