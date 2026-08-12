12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

“टॉम क्रूज को है मुझ पर क्रश, भेजते हैं मैसेज” द ट्रेटर्स 2′ में मल्लिका शेरावत का बड़ा खुलासा

Mallika Sherawat Tom Cruise: करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में मल्लिका शेरावत ने उस समय हर किसी को चौंका दिया, जब उन्होंने बताया कि हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को उन पर क्रश है और वह उन्हें पर्सनल वीडियो मैसेज भी भेजते हैं। जानिए पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 12, 2026

Mallika Sherawat reveals Tom Cruise send me personal messages video

मल्लिका शेरावत ने किया नया खुलासा (Photo Source- @tomcruise)

Mallika Sherawat On Tom Cruise personal messages: अपनी बेबाकी और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) एक बार फिर अपने एक बड़े और दिलचस्प दावे को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' (The Traitors 2) के एक हालिया एपिसोड में मल्लिका ने हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise) के साथ अपने रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मल्लिका ने दावा किया कि 'मिशन इम्पॉसिबल' फेम टॉम क्रूज उन्हें सोशल मीडिया पर पर्सनली मैसेज भेजते हैं और उन्हें मल्लिका पर क्रश है।

मल्लिका शेरावत है कॉम क्रूज का क्रश?

शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' के दौरान यह बातचीत तब शुरू हुई जिस समय उनके साथी कंटेस्टेंट और कॉमेडियन आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू) ने मल्लिका शेरावत से पूछा, "क्या आपको कभी किसी पर क्रश हुआ है या फिर हर किसी को आप पर ही क्रश रहता है?" इस सवाल का जवाब मल्लिका ने बड़े ही मजाकिया और बेबाक अंदाज में दिया।

मल्लिका ने कहा, "हमेशा हर किसी को मुझ पर ही क्रश रहा है। हाल ही में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को भी मुझ पर क्रश हुआ है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं। अगर अभी मेरे पास मेरा फोन होता, तो मैं आपको उनके वो वीडियो दिखाती जो उन्होंने मुझे भेजे हैं।" जब उनसे पूछा गया कि टॉम किस तरह के वीडियो भेजते हैं, तो मल्लिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह तब के वीडियो हैं जब दोनों ने एक साथ पार्टी की थी और टॉम बहुत ही शानदार इंसान हैं।" हालांकि, मल्लिका के इस दावे पर टॉम क्रूज या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

प्राइम वीडियो पर शुरू हो रहा है 'द ट्रेटर्स 2'

द ट्रेटर्स सीजन 2 को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं और इसका प्रीमियर 13 अगस्त, 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होगा। नए सीजन में 21 कंटेस्टेंट होंगे। लाइनअप में मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारुकी, श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती, अभिषेक मल्हान, क्रिस्टल डिसूज़ा, पारुल गुलाटी, दलीप ताहिल, शहनील गिल, शालिनी पासी, रणवीर बरार, आदित्य कुलश्रेष्ठ, हरमन बावेजा, प्रिश, रिदा थराना, साउंडस मौफाकिर और रैपर इक्का शामिल हैं।

द ट्रेटर्स एक स्ट्रेटेजी पर आधारित रियलिटी कॉम्पिटिशन है जिसमें कंटेस्टेंट को चुपके से फेथफुल और ट्रेटर्स में बांटा जाता है। फेथफुल छिपे हुए ट्रेटर्स को पहचानने और खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्रेटर्स चुपके से बिना पकड़े जाने और दूसरे प्लेयर्स को गेम से हटाने की कोशिश करते हैं। आखिर में विनर का फैसला स्ट्रेटेजी, अलायंस और धोखे से होता है।

कौन हैं कोमल स्वर्णकार? गोविंदा संग अफेयर की खबरों के बाद अचानक सुर्खियों में आई एक्ट्रेस

ये भी पढ़ें
Who is Komal Swarnkar Govinda rumoured girlfriend sunita ahuja react

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 08:18 am

Published on:

12 Aug 2026 08:05 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / “टॉम क्रूज को है मुझ पर क्रश, भेजते हैं मैसेज” द ट्रेटर्स 2′ में मल्लिका शेरावत का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

OTT पर छाई ‘ऑपरेशन सफेद सागर’, जानिए पूरा सच…जब पाकिस्तान में PM वाजपेयी हुए थे अपमानित

Atal Bihari Vajpayee Wagah Border insident
OTT

‘एपिसोड जब आएगा मैं देश छोड़कर जा चुकी होंगी’, मल्लिका शेरावत के जेल वाले कमेंट पर रिया चक्रवर्ती ने दिया जवाब

mallika sherawat dig rhea chakraborty about jail sushant singh rajpur death
OTT

Netflix की ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ से प्रभावित हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, IAF के अदम्य साहस को बताया देश का गर्व

Operation Safed Sagar Rajnath Singh
OTT

‘पति नहीं मिला, लेकिन दो घर खरीदने के पैसे कमा लिए’, मल्लिका शेरावत ने 13 साल पुराने रियलिटी शो पर दिया बयान

Mallika Sherawat
OTT

Alliance Winner: रियलिटी शो ‘अलायंस’ की विनर बनी मिनी माथुर, कुशाल टंडन को हराकर फाइनल में पहुंची थीं अभिनेत्री

kunal kemmu reality show alliance mini mathur Lifts Trophy beats aly goni
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.