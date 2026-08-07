Netflix की ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ से प्रभावित हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, IAF के अदम्य साहस को बताया देश का गर्व

बता दें, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संदेश में कहा कि 'ऑपरेशन सफेद सागर' आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सेना की वीरता और समर्पण से प्रेरित करेगी। उनके अनुसार, इस वेब सीरीज को देखने के बाद कई युवा देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। प्रीमियर के दौरान नेटफ्लिक्स के CO-CEO टेड सारंडोस ने कहा कि 'ऑपरेशन सफेद सागर' का स्केल और प्रोडक्शन ये साबित करता है कि भारत के पास विश्वस्तरीय एंटरटेनमेंट तैयार करने के लिए टैलेंट, स्पेशल टेक्नोलोजी और प्रोडक्शन क्षमता मौजूद है।