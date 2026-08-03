‘डर है, लेकिन खतरा नहीं’, KKK 15 में Gaurav Khanna की दर्दनाक चोटों पर उठे सवालों पर, मेकर ने तोड़ी चुप्पी, सेफ्टी पर दिया जवाब

“सच कहूं तो यह बहुत दर्दनाक लग रहा है, सच में जिन 4 कंटेस्टेंट्स ने यह किया, वे सभी खून से लथपथ हैं… KKK15 इस सीजन में अगले लेवल पर है, और गौरव ने इसके ठीक बाद एक और स्टंट किया और उस स्टंट में उन्होंने कमाल कर दिया। गौरव की पीठ, कंधे और कोहनी में भी चोट लगी थी और हैरानी की बात है कि उन्होंने अब तक शो में बहुत अच्छा किया है… पहले हफ्ते में 3 स्टंट किए, उन्होंने इस हफ्ते का बेस्ट स्टंट भी जीता। वह फिजिकल टास्क कर सकते हैं।"