गौरव खन्ना के शरीर पर चलीं पैलेट गन की गोलियां, तलाक के अनाउंसमेंट के बीच Khatron Ke Khiladi 15 के टास्क में दिखाई हिम्मत

जैसे ही एपिसोड के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वैसे ही लोगों के भी रिएक्शन्स आना शुरू हो गए। बता दें लोगों ने गौरव खन्ना के स्टंट के क्लिप्स शेयर करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा- 'आखिर उन्होंने इस तरह के स्टंट को मंजूरी ही क्यों दी? 'खतरों के खिलाड़ी' का मकसद तो अपने डर पर काबू पाना है, न कि प्रतियोगियों को बेवजह की क्रूरता और तकलीफ से गुजरने पर मजबूर करना। उस बुलेट स्टंट से जिन-जिन कंटेस्टेंट्स को गुजरना पड़ा, उन सभी के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है।'