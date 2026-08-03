ट्रांजिशन पर सुशांत दिवगीकर का खुलासा, हार्मोन थेरेपी को लेकर बोले- शरीर में आ रहे हैं बदलाव

इंटरव्यू में सुशांत ने अपनी आवाज को लेकर भी एक बड़ी गलतफहमी दूर की। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर मानते हैं कि एस्ट्रोजन लेने से आवाज बदल जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज उनकी सबसे बड़ी पहचान है और वह इसे कभी खोना नहीं चाहतीं। वह जीवनभर गाना और परफॉर्म करना चाहती हैं। उन्होंने उन लोगों के लिए भी खास संदेश दिया जो ट्रांजिशन के बारे में सोच रहे हैं। सुशांत ने कहा, "कभी देर नहीं होती। यह आपकी जिंदगी है, इसलिए फैसला भी आपका होना चाहिए। किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए यह कदम उठाइए।"