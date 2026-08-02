कंगना रनौत का यू-टर्न! Gen Z को ‘गटर’ कहने के बाद बताया दोस्त, नए पोस्ट में लिखी जिम की कहानी

कंगना ने आगे लिखा, "मैंने उन उत्सुक युवा लड़कियों से कहा कि हां, आप अपनी जिंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए आजाद हैं, बशर्ते आप दूसरों के बच्चों को पहाड़ से नीचे न फेंकें या उनके कई टुकड़े न कर दें। ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जहां लिबरल (उदारवादी) और कंज़र्वेटिव (रूढ़िवादी) जीवनशैली के बीच टकराव हो रहा है और बहुत से बच्चे बिना किसी गलती के मारे जा रहे हैं। जो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए वह इस बात से सहमत हुईं कि आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारी भी जरूरी है। मेरे Gen-Z दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। शांति और प्यार।"